內地上月晶片進口新高！企業「芯」驚　貴20倍照搶

全球晶片生產嚴重向台灣及南韓傾斜，歐美及內地都已對此情況有所警惕，並紛紛建立本地半導體產能，包括「泵水」扶助本地企業建廠等。惟內地半導體行業已出現恐慌性囤貨，甚至有人出20倍高價搶晶片以免生意受損，即使是回歸本地造芯，亦恐怕會進一步推高晶片價格。

內地海關總署數據顯示，內地上月進口價值接近359億美元的積體電路(晶片)，金額創單月新高，涉及逆差超過241億美元(逾1,879億港元)。情況使內地半導體行業開始警惕，市場消息指，業內已出現囤貨潮。

內媒報道，現時晶片荒下，去年每個僅賣8美元的微控制器(MCU)，已漲價至50美元，漲幅超過5倍，惟「目前行情普遍是漲價8至10倍」，所有晶片企業都面臨很大的成本壓力，甚至有傳部分中資企業正以高達20倍的價錢在全球範圍收購晶片。因安全庫存已經快要見底，代工廠也無法確保供應，沒有議價能力的中小型晶片設計公司慘遭境外代工廠「cut單」。

恐慌性囤貨不止發生在晶片公司上，手機廠也出現類似情況。內地智能手機品牌realme中國區總裁徐起直言，之前手機供應鏈存貨一般夠7至8個月使用，但公司目前已儲備了一整年的量。囤貨潮恐形成惡性循環，影響晶片供應，進而推高晶片價格。

事實上，據統計，2016到2020年的半導體行業複合年增長率都保持在20%，若以同一增長率計，到2030年，內地市佔率將達全球28%，成為全球最大半導體製造國。不過，這個市場份額包括外資在內地設廠生產的數字。以2019年內地的集成電路生產來計算，中企只佔約四成，其餘為外資在華設廠。換言之，即使10年後內地成為半導體最大製造國，亦可能無法真正主導半導體產業。

晶片改由本地製造亦並不代表可以降低價錢，波士頓顧問公司（BCG）估計，若全球半導體主要參與者都建立本地供應鏈，至少需要多花約一萬億美元的研發投資，加上額外營運成本，將推升半導體整體價格上升35至65%，成本最終將反映在電子產品的價格上，由消費者埋單。