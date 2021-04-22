專家料澳元挑戰7年高位　央行或提早收水

全球原材料大漲價，作為商品出口強國、匯價走勢向來與大宗商品高度一致的澳元成為最大贏家！澳洲國民銀行估算，澳元兌美元年內可升至0.85水平，為2014年以來的高位，即每澳元兌約6.6港元。再者，由於另一商品出口大國加拿大已率先披露逐步收水的時間表，故分析認為，澳洲也很可能會跟隨，各商品貨幣將在通脹升溫預期下會繼續向好。

獲外媒捧為今年首季「最佳澳元分析師」的澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill認為，美元會持續向下，將推升未來數月澳元兌美元重上0.8水平，即澳元兌約6.2港元。這項預測建基於商品價格持續強勢、市場風險偏好上升及美元相對偏軟。他還指出，除非歐洲疫情急劇惡化，再度出現大規模封鎖，否則澳元在本月初的低位，即大約兌美元0.76水平附近是買入良機。

市場看好澳元走勢，除因其受惠於商品漲價外，也由於澳洲央行很可能跟隨加拿大提早「收水」。隨着全球通脹升溫，加國央行已率先宣布縮減買債規模四分之一，每周買債金額降至30億加元。加拿大皇家銀行澳洲經濟及固定收益策略主管Su-Lin Ong認為，該國的做法為澳洲央行帶來啟示，相信後者會就放水政策進行更多討論。

摩根資管全球市場策略師Kerry Craig指出，加拿大與澳洲在上次金融危機中，是最早退出寬鬆政策的國家。不過，他亦提醒，澳洲央行現在明顯更重視就業市場及薪酬增長，故未必會很快收水。