【產經評論】通脹之勢猛如虎　禍不單行股樓危

今年以來，全球商品及食品價格持續飆升之餘，近日乾散貨運費更創出逾10年新高，再加上電子產品必需的晶片短缺，預示百物騰貴時代快重臨，潛在的通脹風險絕非如美國聯儲局主席鮑威爾輕描淡寫般溫和，相信其背後有政治目的，皆因只要美國繼續放水，新興市場資產泡沫會更大，若未來提早收水，必受重創，美國則重拾經濟強權。

綜觀眼前通脹急升溫至少有兩大原因。首先，去年全球爆發疫情以來，不少企業都縮減產能，直至如今多地已啟動接種疫苗，經濟逐步復常，需求略有回升，惟已停止的產能不能一下子恢復，且疫情反覆，企業在增加資本開支方面態度審慎，造成供不應求揮之不去。再者，不少地區因提升環保水平而限制污染，變相壓縮了供應能力，近月水泥、鋁、鋼等建材和大宗商品價格飆升不無原因。

其次是去年中美科技戰激化，打亂了全球供應鏈，多個產業面臨晶片短缺，尤其汽車業，再加上經歷今次「晶片荒」，各國的應對方法不是「全球化」合作量產，而是列為「國安問題」，試問各家自掃門前雪，短期內怎能解決？額外成本最終必然轉嫁至終端產品，消費者只有「硬食」！

奇怪的是，即使事實擺在眼前，鮑威爾依然一再強調通脹可控，完全無視拜登政府落重藥刺激經濟的副作用。相比之下，與美國接壤的加拿大則誠實得多，央行近日已披露了今年內減少買債的時間表，並預計明年加息。不少新興經濟體近月更率先行動，以加息對抗實質通脹升溫。過去以審慎見稱的鮑威爾，無可能毫不警惕，以當今地緣局勢來看，難免予人猜想故意「水淹」全球是其經濟戰的戰術，目的在於未來一次突襲，一網成擒。

說到底，美國長期的超低利率及買債計劃，將迫使物價上升，而疫後復甦和全球經貿戰等因素，就成為再通脹重臨的催化劑，由於經濟反彈幅度跟不上，恐形成「滯脹」，1970年代「股債雙殺」就是例子，影響着全球無數企業和家庭。技能水平不高的基層，薪金將愈來愈不見使，日子更難過，因基本物資往往是最先加價；即使是有錢人，由於包括股樓等資產價格早已充滿泡沫，一旦通脹遠超預期，激化加息速度，資產價格將快速收縮，隨時上演鬥快沽貨的「人踩人」悲劇。

據目前市場推算，大眾最快今年9月就會明顯感受到「萬物齊漲」。若果說2020年金融市場不尋常地大升，今年劇本又會否剛好相反？