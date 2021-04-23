Wetland Seasons Park主打兩房單位　首期710戶陸續交樓

目前第一期共710戶已陸續交樓，單位實用面積約296至700方呎。第二期的699戶則預料7月中交樓，實用面積約282至816方呎。而第三期的318戶，則估計於11月底交樓，該期數單位實用面積約312至816方呎。

項目總樓面面積近104萬方呎，其中約102萬方呎為住宅，近2萬方呎為商舖，住宅單位主打兩房間隔。發展商日前亦開放項目的部分現樓單位和會所予傳媒參觀，包括第1期的標準層兩房單位、高層特色四房連一套房及儲物房間隔單位，及第二期別墅複式單位。

其中項目現樓其中一個兩房單位實用面積423方呎，廚房屬開放式設計，單位內預設無線充電裝置。高層特色四房連一套房及儲物房間隔單位，實用面積892方呎，廚房另設工作間及洗手間，客廳外連實用面積422方呎平台，並採用落地玻璃連趟摺門設計，而室外亦設有私家樓梯通往實用面積504方呎天台，供住戶飽覽濕地公園景致。

另外，二期一個別墅複式單位實用面積1237方呎，貼近濕地公園，屬四房連一套房、連家庭室及儲物房間隔，廚房另有工作間及洗手間。其中複式下層客廳採用落地玻璃連趟門及趟摺門，複式上層平台設室外私家樓梯通往實用面積432方呎的天台，同樣可盡賞附近生態風光。

項目會所由Club Seasons、空中會所及Seasons Garden宴會廳3部分組成，合共逾3萬方呎。其中Sky Club位於約35米的高空之上，提供約4,000方呎共享空間。會所各處亦展示多個與本地藝術家合作的作品，如因應屋苑周圍的景致創作的繪畫、瓷器擺設等。另亦設健身室、室外及室內恆溫泳池，及戶外瑜伽台等設施。

新地代理工程管理部策劃總監沈學雄表示，為符合保育原則，項目地積比只有1.5倍，而屋苑的中心區域亦設有35米通風廊，以免阻礙風向流動。另一方面，項目在進行地基工程時，為免噪音影響瀕危物種黑面琵鷺來港過冬，亦有刻意避開牠們來港的季節動工。

因應疫情關係，項目亦採用無觸控設計，方便住戶在出入大廈、乘搭升降機時毋須接觸按鈕、拍卡器等。另外，屋苑亦設無人駕駛小型運送貨物機械人或車，為全港首個住宅項目提供，方便不在家的住戶交收快遞。