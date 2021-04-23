東方日報B1：原料運費雙重「咒」　通脹激化

兩大巨企日用品供應商寶潔(P&G)及飲品公司可口可樂宣告加價，意味全球消費者荷包勢必縮水，「萬物齊漲」的通脹風暴頓時成金融熱話，推動一眾原材料價格升勢加劇，疊加運費高企，可謂雪上加霜。美國聯儲局主席鮑威爾也承認今年通脹可能超過2%目標，人民銀行前行長周小川亦警告，通脹將是抗疫最明顯的代價。而加拿大央行更開啟了發達國「收水」第一槍，預示通脹近了。

●貴金屬：汽車需求看俏 鈀金累漲17%

消費品刮起漲價風暴，百物騰貴怎少得「消費之首」汽車。市場押注經濟復甦將刺激汽車生產商對貴金屬鈀金的需求，加劇供應不足的問題，現貨鈀金周三曾勁漲4.8%，高見每安士2,895.96美元，突破了2020年2月創下的上次歷史頂部，寫下新紀錄。現貨鈀金周四雖回軟，但今年以來仍累漲近17%。

鈀金廣泛用於降低汽車廢氣排放的催化器，產量不足已持續數年，汽車重鎮歐洲和中國更因實施嚴格的污染標準，正激起汽車製造商對這種金屬的需求。全球最大鈀生產商MMC Norilsk Nickel在俄羅斯的礦場生產受阻，亦加劇了供應疑慮。

BMO資本市場金屬衍生產品主管Tai Wong表示，多種因素推動鈀金價格上漲。除了鈀金市場今年供應短缺外，因晶片不足而需要減產的汽車生產商，於今年下半年和明年勢需要重建庫存，均利好鈀金需求和價格前景。

另一貴金屬黃金近期走勢雖相關較弱，現貨金周四跌0.31%，低見每安士1,787.2美元，但TheTechnicalTraders.com市場策略師Chris Vermeulen從技術分析指出，金價正在築底，從200天和50天移動平均線的走勢來看，金價於1,850美元是突破位，一旦升穿，將很快升向1,960美元。不過，他重申，在未升穿上述突破位前，無法確定金價是否已轉勢向上，過去幾個月走勢顯示金價仍處熊市，若金價弱勢持續，下個支持位是1,500美元。

提及一眾資源，油價可謂斯人獨憔悴。由於憂慮全球疫情反覆打擊需求，加上美國上周原油庫存意外增加，油價連跌3天，紐約期油繼周三跌1.75%後，周四再挫1.18%，低見每桶60.62美元；布蘭特期油周四亦再跌1.11%，低見64.59美元。不過，利比亞一家國營油企因資金不足，本周將每日減產最多10萬桶，勢影響這個石油輸出國組織(OPEC)成員國的供應。

●賤金屬：產量遜預期 鐵礦砂10年新高

在商品市場，一向將金、銀、鈀、鉑歸類為「貴金屬」，其他則統稱「賤金屬」，惟目前價格絕不賤！隨着全球經濟活動重啟，傳統產業需求漸增，帶動中國近期粗鋼產能增加，惟巴西淡水河谷和澳洲力拓等礦商產量不如預期，刺激國際鐵礦砂價格漲至每噸近188美元，創10年新高。

澳新銀行商品策略員Daniel Hynes表示，考慮到當前市場供應相對緊張，礦商產量只要出現任何未能達到預測的情況，都會對價格產生相對正面的影響。事實上，力拓曾警告，其全年產量3.4億噸的預測將受到物流風險挑戰，其位於西澳洲北部的礦場和港口運作，4月時亦遭到熱帶風暴影響。

更重要的是，原料價格上漲之際，中國當局和當地鋼鐵業又承諾減產，令內地鋼鐵期貨在需求強勁下上揚。上海鋼筋期貨升至2009年開始交易以來最高；熱軋鋼捲亦貼近2014年以來高位。

與此同時，市場揣測中國將限制鋁供應，以減少碳排放，倫敦期鋁周三漲2.4%，收於每噸2,364.5美元，為2018年5月以來最高。

由於氣候變化問題引發全球關注，中國很可能會在美國總統拜登組織的全球氣候峰會上，發表有關中國減排努力的聲明。中國的減排承諾已令擴張長達10年的鋁業受限，對全球市場產生重大影響。鋁供應可能減少之際，汽車銷量則正在增加，中國消費和工業活動的關鍵指標也在回升，意味隨着經濟持續復甦，將刺激大宗商品的需求。

●新興原料：銅箔供不應求 電子產品降價無期

隨着智能時代來臨，5G、物聯網(IoT)和電動車產業急速起飛，令新興資源「銅箔」需求急漲，正處於嚴重供不應求的狀態，交付期不斷延長之餘，價格也不斷攀升。在新的銅箔產能還未到位前，供不應求的有機會在未來2至3年會成為常態，意味一眾電子產品價格也難以下降。

銅箔是銅箔基板(CCL)、印刷電路板(PCB)和鋰電池製造中最重要的原料，銅箔穩定度的高低，會影響電子信號及電力傳輸效率。從製程來看，銅箔可分為「電解銅箔」及「壓延銅箔」，而電解銅箔又可依照應用分為鋰電池用的鋰電銅箔，以及用於PCB產業的標準銅箔。

在銅箔報價中，一部分是反映國際銅價，加工費則與供需有關。國際銅價已從去年3月每噸約4,600美元的低位，到今年2月突破9,300美元，目前約在8,700至9,150美元的區間徘徊，漲幅超過85%。至於加工費，一般以大宗規格來報價，從去年低位到今年3月，漲幅約有30至40%，而電子銅箔較鋰電銅箔的漲幅更大，主要因為「宅經濟」需求持續，加上車市復甦帶動銅箔用量更高。

受惠於世界各國持續推出政策支持電動車發展，並且收緊二氧化碳排放標準，據研究機構IHS估計，今年電動車電池市場規模將較去年大幅增長80%，自然也會帶動鋰電銅箔需求。銅箔價格上漲速度有幾誇？有業界人士形容，以一向對市場供需最敏感的中國銅箔供應鏈為例，「一日三價」也不誇張。

●外匯：憧憬提早收水 澳元挑戰7年高

全球原材料大漲價，作為商品出口強國、匯價走勢向來與大宗商品高度一致的澳元成為最大贏家！澳洲國民銀行估算，澳元兌美元年內可升至0.85水平，為2014年以來的高位，即澳元兌約6.6港元。再者，由於另一商品出口大國加拿大已率先披露逐步收水的時間表，故分析認為，澳洲也很可能會跟隨，各商品貨幣將在通脹升溫預期下會繼續向好。

獲外媒捧為今年首季「最佳澳元分析師」的澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill認為，美元會持續向下，將推升未來數月澳元兌美元重上0.8水平，即澳元兌約6.2港元。這項預測建基於商品價格持續強勢、市場風險偏好上升及美元相對偏軟。他還指出，除非歐洲疫情急劇惡化，再度出現大規模封鎖，否則澳元在本月初的低位，即大約兌美元0.76水平附近是買入良機。

市場看好澳元走勢，除因其受惠於商品漲價外，也由於澳洲央行很可能跟隨加拿大提早「收水」。隨着全球通脹升溫，加國央行已率先宣布縮減買債規模四分之一，每周買債金額降至30億加元。加拿大皇家銀行澳洲經濟及固定收益策略主管Su-Lin Ong認為，該國的做法為澳洲央行帶來啟示，相信後者會就放水政策進行更多討論。

摩根資管全球市場策略師Kerry Craig指出，加拿大與澳洲在上次金融危機中，是最早退出寬鬆政策的國家。不過，他亦提醒，澳洲央行現在明顯更重視就業市場及薪酬增長，故未必會很快收水。

另外，歐洲央行周四晚公布議息結果，一如市場預期按兵不動，存款利率維持負0.5厘，基準利率續為零，邊際貸款利率維持0.25厘；抗疫緊急買債計劃(PEPP)的規模及步伐同樣未有變動。歐央行長拉加德提到，負利率是有效工具，將在今年秋季公布戰略評估結果，又預計第二季經濟恢復增長，未來數月通脹可能上升。

●糧食：天災打擊 農產品期貨揚

中國需求急漲，加上從巴西到美國和加拿大天氣異常，推高農產品期貨價格。其中芝加哥玉米期貨周四升最多1.9%，至每蒲式耳6.1775美元，為2013年5月以來最高；大豆期貨升至每蒲式耳15.045美元，為2014年以來最高；小麥期貨價格亦升至兩個月高位，加深全球糧食價格通脹的疑慮。

巴西的玉米種植受乾旱打擊，美國的玉米種植也受到破紀錄的冷鋒破壞。美國的冷鋒亦可能影響部分冬季小麥的種植，同時歐洲西部的農作物也受到乾旱影響。天氣打擊收成之際，需求持續強勁，特別是來自中國的需求，當地在爆發非洲豬瘟後，需要大量玉米餵飼和補充豬群。

美國農業部駐北京辦事處日前料，作為全球最大玉米入口國的中國，今年將從國際市場購買約2,800萬噸玉米，多過之前預期的2,400萬噸，並是60年有紀錄以來最多。

商品經紀商CHS Hedging指，用作生物燃料的植物油需求亦強勁，近期農產品升勢感覺從未間斷。

可食用油的價格上漲，大豆油價格升見2012年以來新高，棕櫚油價格亦漲至一個月高位。StoneX亞洲商品分析員Darin Friedrichs稱，在中國，大豆油庫存正處於紀錄低位，棕櫚油的庫存也較今年較早前大跌30%。

投資者亦紛湧入農產品市場，押注全球庫存緊張，年內天氣稍有「差錯」，便可能令農產品價格飆升。基金經理持有押注芝加哥玉米期貨價格上升的淨好倉合約，升至10年新高。

●紡織品：內地採購增 羊毛一年最貴

「羊毛出自羊身上」這句話可謂家喻戶曉，常常用來形容成本轉嫁消費者，隨着「萬物齊漲」，羊毛確實也漲價了，並升至一年最高，主因是最大進口國中國率先走出疫情，正進行穩定的採購！

外媒引述澳洲政府統計顯示，澳洲佔全球羊毛出口約四成，而中國就進口了八成的澳洲羊毛。雖然中國近期對澳洲的大麥、肉類和葡萄酒等產品實施加稅或停止進口等措施，但羊毛未受影響，保持了正常採購。

據澳洲當地羊毛指標拍賣價格顯示，在4月中旬為每公斤12.91澳元(約77港元)，而在去年9月時，價格僅8.58澳元，升幅約五成。有日本毛織公司指出，中國採用超細羊毛的內衣和雙面絨外套的需求增加。

羊毛在製作衣物上用途廣泛，尤其西裝及制服，今年以來價格持續上升。有觀點認為，由於日本、歐美等地對於服裝需求尚未復甦，需求並不強勁，羊毛價格短期可能會調整，但長期來看仍會上揚，主要是在疫苗取得進展後，到了秋冬季來臨，屆時服裝需求將會恢復。

衣物另一主要原材料棉花也漲價。受美國當地產區乾旱威脅，紐約棉花期貨近日反彈，5月合約曾高見每磅83.77美仙。分析師稱，美國農業部調升當地棉花出口預期，同時下降庫存預估，不排除價格有機會續升。

●航運業：運輸開支飆達4倍 勢衝擊市場購買力

日用品巨擘寶潔(P&G)預告加價，原因之一是運輸開支上漲。事實上，波羅的海乾散貨指數(BDI)繼周三漲9.6%後，周四續升1.5%，再創2010年10月後新高，連漲7天，累飆逾28%，原因包括巴西鐵礦石出貨量增加及運費飛升。儘管航運股股價上漲能為有貨的投資者對沖一下，惟業界相信運費勢居高不下，對民眾購買力的衝擊令人關注。

摩根大通發表報告，預料行業需求本季及下季持續擴張，主要受惠美國經濟復甦及積壓庫存補貨活動；疫情對貨運合約形式帶來前所未有的轉變，客戶趨於鎖定更大運力和更長時間。該行首予東方海外目標價183元，中遠海控目標價則調升2元，至16元，評級均為「增持」。

另一券商摩根士丹利則把太航目標價調高逾三成至3.38元，以反映乾散貨行業於未來至少一年半內仍處於上升周期。

香港貿易發展局上月公布的調查亦顯示，愈來愈多港商要面對物流配送受阻，具體而言包括貨櫃難求及運價飆升，約兩成受訪廠商將現象歸咎為疫情的負面影響。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，蘇彝士運河阻塞事件引起的連鎖反應，加上北美個別港口的罷工行動，為航運界帶來嚴重影響。近期貨船的擠塞情況在世界各地港口都有所加劇，例如在新加坡和荷蘭鹿特丹各有超過80艘船等待進入港口，一些貨運的時間由過往3日延至8日，航運延誤情況嚴重，貨櫃亦來不及流轉，尤其是未能趕及返回中國。

在「一櫃難求」及載位緊張下，何立基指，運費已升至非常高的水平，目前個別航線的運費已較上月初上漲30至40%，與去年同期比較更已累升3至4倍；鑑於環球經濟其後有望改善，貨運量勢隨之上升，他預期運費高企的情況在今年餘下時間仍會持續。鐘錶商天時貿易公司經理尹明義則稱，雖然其公司發貨以空運形式較多，但價錢已貴了很多，而且運費經常變動，每天都有新價錢。

航運股漲勢並不局限於港股，事關租用堵塞蘇彝士運河「長賜號」的台灣長榮海運，股價周四一度創新高，市值超越於手機鏡頭領域獨步天下的台灣「股王」大立光後，再倒跌近4%至72.9元新台幣，但摩通日前將其股價調高至101元新台幣，換言之還有逾38%上升空間。

有「航運晴雨表」稱號的丹麥航運巨頭馬士基向客戶表示，「新常態」尚在形成當中，預期航運的樽頸將延續至下季，下月仍會感受到「長賜號」事件對船期的餘波，正加碼投放26萬個標準箱的集裝箱去紓緩問題。