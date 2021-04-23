拜登傳加稅嚇窒美股！道指收市下挫321點

市場關注美國拜登政府可能會提高資本所得稅稅率，美國股市周四(22日)受壓，道指收報33,815點，跌321點或0.94%；標指收報4,134點，跌38點或0.92%；納指收報13,818點，跌131點或0.94%。

外媒引述消息稱，拜登計劃向年收入超過100萬美元的美國人提高資本所得稅，由目前的20%上調至39.6%，並對他們的投資收入加徵3.8%的附加稅。報道指，有關計劃將在「美國家庭計劃」中宣布實施。

大型科技股全線受壓，亞馬遜收跌1.58%；Facebook、蘋果公司均跌逾1%；Netflix微跌0.02%，收報508.78美元。

美國航空首季度淨虧損12.5億美元，股價收跌4.47%；西南航空上季意外錄得1.16億元盈利，主要由於政府提供的薪酬支援計劃所致，若扣除相關項目，淨虧損約為10億美元，股價收市跌1.56%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數意外地減少3.9萬人，至54.7萬人，為疫後新低，有別於市場預期增至61.7萬人，反映就業市場持續改善；前周止持續申領人數減少3.4萬人，至367.4萬人，略多於市場預期的366.7萬人。