債息升跌有迹可尋　借鑑歷史有助降低風險

雖然美國10年國庫債券孳息率(以下簡稱「債息」)在近期稍為回落，但在3月時，債息多次飆升，震散全球股市的畫面仍然歷歷在目。投資者總想有水晶球能看清前面每一步，但原來歷史才是趨吉避凶的好老師。致富財富管理部總經理張德明表示，美國債息的升跌並非無迹可尋，並且與總統選舉、新政府上場、美國中期選舉等政治時間表息息相關。

眾所周知，美國總統選舉每4年一次，每次都在年尾時舉行，最近5次分別是在2004、2008、2012、2016、2020年。張氏指出，在5次總統選舉年之中，有4次債息都是輾轉向下，然後在翌年即2005、2009、2013、2017年新一屆總統或政府上場之年，4次之中有3次利息都是反覆向上升。例如2008年債息開局約3.9厘，至年尾降至約2.2厘。去年我們記憶猶新，2020年初新冠肺炎疫情未在全球肆虐時，債息開局約在1.8至1.9厘間徘徊，其後在2、3月反覆向下，在8月時更降至0.5厘水平，及至去年尾債息仍不足一厘。

為何有這樣相似的走勢出現呢？原因是減息有助提振經濟、提高民望，利於執政者贏出選舉，故選舉年執政者或多或少左右利息向下。張德明表示，相似的走勢，亦出現在總統選舉年兩年後的美國中期選舉出現。以2006、2010、2014、2018年的4次中期選舉為例，有3次債息都是輾轉向下。他指出，美國的參眾兩院議席眾多，執政黨如能贏取大多數議席並控制國會的話，對施政將會帶來便利，並且更可以為兩年後的總統選舉鋪路。

他又指，今年是拜登政府上場的第一年，從以上趨勢來看，債息向上沒有懸念，實際上在3月時看到債息已升至1.7厘以上，觸動市場人士的神經以致股市顯著調整。至於今年實際的經濟政策，以及債息和聯邦基金利率會升至哪個水平？我們留待下星期探討。