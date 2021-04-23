溫灼培：金價上望1820美元

現貨金價踏入4月份後顯著增強，相信主要有5個原因。首先，美元及美國長期債券孳息率回落，造就了資金重返金市。黃金以美元買賣，若美元貶值，金價上升機會便大大增強。而儲存黃金不能收息，美國長期債券孳息率下跌亦利好金價。

第二是政治風險，俄羅斯在接讓烏克蘭邊境集結大軍，市場擔心美國會否介入導致更大衝突，令避險情緒升溫。

第三，繼年初印度宣布禁止虛擬貨幣在當地買賣，土耳其亦於近日宣布禁止虛擬貨幣在當地作消費交易用途。另根據外媒報道，美國財政部指有意對犯罪份子利用虛擬貨幣作洗錢採取行動。有關消息打擊了加密貨幣的表現，卻為金價帶來了支持。

第四，全球通脹似乎重現，而銅鐵價格均處於近10年高位。既然銅鐵價格勁升，金價便難便宜。

最後，值得留意的是，為應付中國國內對黃金的龐大需求，外媒引述消息指，中央可能大幅擴大內地商業銀行的黃金入口配額達到150噸，並於4至5月期間容許有關配額開始運作。消息雖未經證實，但已為金價帶來支持。

圖表上，由於現貨金價於1,680美元似已建立了雙底圖形，按量度不排除金價可以重上1,820美元。至於金價下一輪走勢，還看世界黃金協會的今年第一季報告。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培