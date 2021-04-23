道指跌321點　油價靠穩

●美匯指數報91.33；港匯企7.7599；離岸人民幣(CNH)報至6.4947；美元兌日圓處107.96；歐元反覆企1.2015；英鎊報1.384。金價處每安士1,784美元。布油升至65.69美元，紐油見61.85美元。比特幣跌至5.2萬美元。道指期貨報升。

●美國晶片生產商英特爾公布，今年首季收入大致持平於186億美元，市場預期為179億美元。英特爾股價在盤後交易時段跌2.25%，報61.16美元。

●社交媒體Snapchat母公司Snap Inc.公布，今年首季每日活躍用戶按年增22%，至2.8億個，市場預期2.75億個。Snap股價在盤後交易時段升4.75%，報59.76美元。

●外媒引述消息稱，拜登計劃向年收入超過100萬美元的美國人提高資本所得稅，由目前的20%上調至39.6%，並對他們的投資收入加徵3.8%的附加稅。

●摩根大通行政總裁戴蒙表示，隨着美國新冠肺炎疫苗接種計劃繼續開展，更多人有意向重新投入工作，有望推動經濟強勁復甦，整體前景樂觀。

●美國上周首次申領失業救濟人數意外減少3.9萬人，至54.7萬人，為疫後新低，有別於市場預期增至61.7萬人

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報28,778點，升22點。

●即月恒生指數夜期收報28,700點，跌38點，低水55點，成交14,444張。

●紐約6月期油收報每桶61.43美元，升8美仙或0.13%；布蘭特6月期油收報每桶65.4美元，升8美仙或0.12%。

●紐約6月期金收報每安士1,782美元，跌0.6%。

●歐洲央行按兵不動，利率及買債規模維持不變。