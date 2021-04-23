股指上落缺方向 如何揀股抗「悶局」？
2021年04月23日 08:00
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港股繼續維持在28,000點至29,000點水平上落，畢竟如今全球疫情又再升溫，經濟愈係差，復甦愈係遲，寬鬆貨幣政策就愈難退場，股市就愈難大跌，皆因市場流動性維持充裕，大量資金搵嘢買，故見近月多家上市公司進行大額股票融資，市場多多都食得晒，唔多跌得落！
班大戶減持的減持，公司亦終於肯配股向市場伸手要錢，係咪顯示呢啲大孖沙睇唔好後市？呢個就兩睇，畢竟企業上市係要建立融資平台，價格合理市場氣氛又就的話，配股集資無可厚非，公司有新發展項目需要錢亦唔係壞事，說不定可以把握機會擴充業務迎接疫後復甦的商機。故眼見股市現抽水潮出現，訊息好淡參半，暫毋須一面倒悲觀，上落市可能尚會維持一段時間。
只是，要對抗呢類悶局，只有炒股不炒市。穩穩陣陣，可向重磅高息股埋手，若後市爆上，至少跟升；萬一係向下走，高息股都可以坐貨收息。藍籌股中，現時首三大高息股分別是交通銀行(03328)、中國銀行(03988)及中國石油(00857)，息率均超過7厘，當中交行和中行最新表現都強於大市，可以望多兩眼。
值得一提，近期航運價格係咁升，論板塊表現，航運股有望跑贏大市。昨日見到太平洋航運(02343)及中遠海控(01919)都大升，短線有回吐仍可吼位炒一轉，相信今次運貨加價潮至少要到第三季才有望緩和下來。
東網產經專欄作者 帥哥