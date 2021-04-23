股指上落缺方向　如何揀股抗「悶局」？

港股繼續維持在28,000點至29,000點水平上落，畢竟如今全球疫情又再升溫，經濟愈係差，復甦愈係遲，寬鬆貨幣政策就愈難退場，股市就愈難大跌，皆因市場流動性維持充裕，大量資金搵嘢買，故見近月多家上市公司進行大額股票融資，市場多多都食得晒，唔多跌得落！

班大戶減持的減持，公司亦終於肯配股向市場伸手要錢，係咪顯示呢啲大孖沙睇唔好後市？呢個就兩睇，畢竟企業上市係要建立融資平台，價格合理市場氣氛又就的話，配股集資無可厚非，公司有新發展項目需要錢亦唔係壞事，說不定可以把握機會擴充業務迎接疫後復甦的商機。故眼見股市現抽水潮出現，訊息好淡參半，暫毋須一面倒悲觀，上落市可能尚會維持一段時間。

東網產經專欄作者 帥哥