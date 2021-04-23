麥嘉嘉：AI公司前景佳　不妨美股尋寶

在2025年，人工智能(AI)技術市場的預期規模將達到1,260億美元，可以預計未來5年AI和機械人市場將以28%的年複合增長率(CAGR)上揚。AI在以往只是電腦科學的分支之一，現在已成為生活中重要的一部分。

在工廠中，它控制組裝機器人和庫存系統；在汽車中，它監控動力系統和傳動系統，也許很快就可以駕駛汽車；它的算法是主導互聯網發展和互聯網經濟成功的秘訣。AI無處不在，並且將持續存在。因此，我們推薦5隻引領潮流的AI股。

iRobot Corporation(美股：IRBT)是一家消費機械人公司，主要關注家庭清潔類機械人，並在機械人人工智能和家庭清潔方面擁有200多項專利。公司投資在機械視覺和人工智能等領域，通過讓iRobot的產品在軟件方面更有能力，能夠更順利地將這些產品整合到客戶不同的環境中。公司去年第四季度業績更超預期，季度淨銷售額按年增長28%，達到5.483億美元。公司認為在2022財年及以後，中高端收入增長是可持續的。

人工智能機械人和自動化解決方案領導者Berkshire Grey早前宣布，與特殊目的收購公司(SPAC)Revolution Acceleration Acquisition Corp(美股：RAAC)達成合併協議。Berkshire Grey客戶主要是電子商務、包裹處理和雜貨公司。一旦業務完成合併，Berkshire Grey將擁有5.07億美元的淨現金。由於擁有充足的財務靈活性，公司會處於加速增長的有利地位。

語音識別公司Nuance Communications(美股：NUAN)專注於開發在醫療保健、電訊、汽車、金融服務等領域的「對話人工智能」應用，並提供面向消費者和企業客戶的語音識別技術。Nuance是微軟在人工智能醫療保健領域的合作夥伴，主要產品是Nuance Dragon Ambient Experience，Nuance和微軟宣布建立戰略合作夥伴關係，雙方合作開發醫學環境下的臨床智能技術，以實現未來檢查室的臨床文檔自行記錄。公司股價一直在穩步上漲，目前的預期市盈率為60倍。未來幾年的增長前景可能與顛覆市場的人工智能技術有關。

C3.ai（美股：AI），是一家提供企業AI服務的SaaS性質公司，旨在通過成本有效和高效的流程構建企業級應用程序。C3套件提供了可配置的應用程序，用於客戶參與、能源管理、欺詐檢測、預測維護和供應鏈優化。C3的客戶包括美國銀行、阿斯利康和Koch Industries等知名公司。該公司還與Microsoft建立了戰略合作夥伴關係，使用Azure雲平台向能源行業提供AI技術。另外，C3是五角大樓的重要承包商，其用戶群中包括美國空軍，陸軍航空兵和美國戰略司令部。

Liveperson(美股：LPSN)是實時聊天平台和chatbot AI系統的設計者，各種公司的前端將這些產品作為客戶關係工具進行營銷。Liveperson的聊天應用程序可通過Web瀏覽器、社交媒體及在流動設備上使用，該公司亦已經開發了一種對話式AI聊天機械人，可以通過處理日常通訊任務來簡化客戶服務中心的效率。自第二財季以來，Liveperson收入按季略有增長，第三財季為9,480萬美元，按季增長3.4%，按年亦增長26%。預期Liveperson將繼續發揮在AI中的領先地位。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）