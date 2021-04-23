港股升上兩萬九關　科網股領漲　地產股捱沽

傳美國總統拜登計劃大幅提高資本所得稅，美股隔晚應聲跌近1%。港股未受影響，恒生指數高開後升幅擴至超過200點，重上兩萬九關。國企指數升百點；科技指數漲130點，主板成交約400億港元。

大型科網股領漲，美團升2.6%；阿里巴巴升1.4%；騰訊及小米集團升近1%。另外，快手再彈2.9%；京東集團升1.6%。

醫藥股繼續做好，藥明生物飆3.1%；石藥集團升2.7%；中國生物製藥及翰森製藥漲逾1%。另外，阿里健康升3.3%；平安好醫生升2.5%；京東健康升1.5%。

金融股個別發展，中國平安升2.7%；友邦保險升0.9%合力撐市。香港交易所、中國人壽、工商銀行及建設銀行靠穩；滙豐控股逆市跌0.2%；中國銀行及中銀香港跌0.3%；恒生銀行跌0.4%。

中、港地產股有沽壓，新鴻基地產及恒隆地產跌1.4%；華潤置地跌1.3%；新世界發展跌1%，是表現最差幾隻藍籌；碧桂園跌0.6%；領展及長實跌0.5%；中國海外跌0.3%；恒基地產跌0.2%。

【09:20】港股靠穩 ATMJ向好 滙豐偏軟

港股開市靠穩，恒生指數升43點，報28,798點；國企指數高開22點，報10,961點；科技指數升33點，報8,312點。

藍籌股個別發展，申洲國際升近2%表現最佳；龍湖集團及中國生物製藥升1.3%及1.2%緊隨其後。恒隆地產跌1.1%，是表現最差藍籌。

科網股撐市，騰訊及阿里巴巴齊升1%；京東集團升1.2%；快手升0.5%；美團升0.3%；小米集團無起跌。

金融股個別發展，中國平安升0.9%；友邦保險升0.2%。滙豐控股及建設銀行跌0.6%；工商銀行及香港交易所跌0.2%。