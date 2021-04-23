疫情加劇貧富懸殊　美國首季豪宅銷售飆41%

地產經紀商Redfin發表報告指出，今年首季美國豪宅銷售量按年飆升41.6%，平均價格升14.7%至97.5萬美元(約760萬港元)。

報告將美國住宅物業分為5個價格類別，其中，昂貴住宅銷售量按年增長15.3%，均價升12%，至42.9萬美元(約334萬港元)；中價房屋銷售量增5.9%，均價升11%至27.2萬美元(約212億元)；可負擔住宅銷售量僅增長7%，均價升10.4%至18.44萬美元(約143萬港元)；而最能負擔的房屋銷售量增長14.7%，均價升16.5%至9.9萬美元(約77萬港元)。

新冠肺炎疫情全球肆虐，報告指出，在疫情期間加劇貧富懸殊日問題，所謂的「K型」復甦也體現在房地產市場上，富戶可在任何地方工作的靈活性，穩定的工資，加上利用較低的抵押貸款利率買高端住宅，尤其是在熱門的度假勝地買樓，刺激豪宅銷售增長。同時，由於疫情令很多低收入人士失去工作，難以負擔買樓支出。

首季美國49個人口最多的大都會地區的豪宅銷售都出現了增長。漲幅最大的是邁阿密，高檔住宅銷售額按年激增101.1%。緊隨其後的是加州聖何塞(92.3%)，加州奧克蘭(82%)，加州薩克拉門托(79.3%)和拉斯維加斯(72.7%)。在疫情期間，邁阿密、薩克拉門托和拉斯維加斯一直是熱門移民目的地。

加州Redfin房地產經紀Katy Polvorosa表示，即使是在300萬美元(約2,340萬港元)範圍內的豪宅亦不乏問津，收到很多報價，遠遠超出要價。儘管海灣地區有很多富裕的居民，但以前從未見過相關情況。無論是因為在疫情期間被困在家，還是因為家庭日益壯大，每個人都只想擁有更多的空間和更大的後院。

事實上，由於低抵押貸款利率和偏遠的工作導致需求急速增長，美國樓市正經歷創紀錄的待售房屋短缺，但是在豪宅市場的短缺並不太嚴重，令豪宅銷售得以蓬勃發展。首季待售豪宅數量按年下降5.1%，是5個價格類別中跌幅最小。相比之下，可負擔的待售房屋供應量下降14.9%，中價房屋的供應量亦跌19.8%。

豪宅市場的供應短缺問題沒有其他價格類別的供應短缺問題嚴重，部分原因是更多業主正出售其房產。第一季豪宅的新房源按年增長15.8%，而其他大多數價位的房源均錄得下降。