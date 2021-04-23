虛幣大漲反映市場對聯儲局失信心　大好友籲繼續買...

億萬富豪投資者、Galaxy Digital創始人Michael Novogratz之前已批抨美國聯儲局大幅減息，令借貸成本減低，同時亦拖低儲蓄的吸引力，促使投機資產如GameStop股份被喪炒。他最新指出，虛擬貨幣大升是對聯儲局管理全球最大經濟體所面臨的風險的能力作出的全民公投，又建議繼續買入比特幣。

他稱，美國經濟正處於由新冠肺炎疫情中恢復時期，經濟增長部分受惠於政府在疫情時發放的5萬億美元聯邦財政援助，市場料刺激計劃將推動消費者價格通脹超過美國聯儲局設定的2%目標，而聯儲局已指出，將在一段時間內容忍更高的通脹，以適應經濟增長。反映聯儲局「讓飛機着陸」，並避免通脹大升或債務違約的「可能性很小」。

Novogratz表示：「虛擬貨幣市場告訴我們，他們着陸不了飛機的可能性愈來愈大」。作為比特幣的支持者，他指：「比特幣是央行及財政部長們表現的成績單」。他並建議，「買比特幣、買以太幣，然後在幾隻股票上做功課」，但他不喜歡虛擬貨幣採礦類股票，因為「這只是延遲的比特幣」，但他理解對這類股票的需求，因投資者想要入場。