貪新未忘舊？iPhone 11仍暢銷　原因可能係咁...

根據研調機構CIRP統計最新數據，iPhone 11將會是蘋果公司(Apple)下周公布的第二季業績中，在美國銷量最高的手機。截至3月的季度，iPhone 11已推出超過19個月，佔Apple美國銷售的24%。

其次是iPhone 12和iPhone 12 Pro Max。其中Pro Max是iPhone最昂貴的旗艦機型，佔全美銷售約20%，而4款iPhone 12機型合計佔61%。

CIRP聯合創辦人Josh Lowitz表示，第二季是iPhone 12推出後第一個完整季度，消費者偏好iPhone 12和Pro機型，以及舊款的iPhone 11。不過消費者對iPhone mini及SE的購買意願偏低。

CIRP聯合創辦人Mike Levin表示，由於疫情使新品發布延後，Apple第一季新機銷售較為艱辛，為新舊機型混合銷售的現象。他指出，平均單價下降反映購買力下降，舊款 iPhone 11及iPhone XR更受歡迎。不過，iPhone 12機型強勁增長，減緩了單價下滑衝擊，Apple的美國市場加權平均零售價格仍較去年同期有所增長。