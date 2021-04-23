李偉傑：美擬加稅有利港股　吼二線科技股

恒生指數周五(23日)升上兩萬九關，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，外媒引述消息稱，美國總統拜登計劃向年收入超過100萬美元的美國人提高資本所得稅，消息驅使資金由美股市場轉移至其他資本市場。儘管美股周四下跌，港股仍今早仍可上升。

然而，傳統上5月市況偏淡居多，恒指尚未突破28,000至29,300點區間，投資者傾向審慎，建議大家炒股不炒市，尋找一些受惠政策的板塊。

他舉例，全球氣候峰會令市場重新關注新能源和電動車板塊。另企業季績過後，資金重新部署績優及可受惠經濟復甦概念的股份，大家可從中尋寶。

除酒店業務外集團在豪華及高級住宅物業發展領域下大展拳腳，位於沙田九肚山之富豪．山峯為集團與百利保合營公司發展之豪華住宅項目，項目擁有24間花園洋房及136個公寓單位，其中14間花園洋房及37個公寓單位已出售或以訂約出售，總代價金額約30億港元。另外集團旗下西營盤「尚瓏」預料4月底正式開售，項目有130伙，預計明年可逐步入帳，在現時環球低息情況下，樓價維持平穩增長，加上該區新舊融合，相信可吸引換樓用家眼球。

股價走勢上，富豪國際近期亦都相當強勢，在業績公布後股價已累計升超過30%以上，主要在於市場見去年下半年業績改善，同時市場亦憧憬復甦概念下酒店業務見改善，加上豪宅銷售理想以及亦有西營盤新盤陸續推售之外，截至去年底經調整每股帳面資產淨值20.82元，比較現時水平大幅折讓亦是今浪上升的契機，可等待股價於近10天線3.90元水平開始吸納，短線看4.80元，若市賬率升至與同業水平約0.50，中線可看7元。