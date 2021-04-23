李偉傑：美擬加稅有利港股 吼二線科技股
2021年04月23日 10:39
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恒生指數周五(23日)升上兩萬九關，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，外媒引述消息稱，美國總統拜登計劃向年收入超過100萬美元的美國人提高資本所得稅，消息驅使資金由美股市場轉移至其他資本市場。儘管美股周四下跌，港股仍今早仍可上升。
然而，傳統上5月市況偏淡居多，恒指尚未突破28,000至29,300點區間，投資者傾向審慎，建議大家炒股不炒市，尋找一些受惠政策的板塊。
他舉例，全球氣候峰會令市場重新關注新能源和電動車板塊。另企業季績過後，資金重新部署績優及可受惠經濟復甦概念的股份，大家可從中尋寶。
新經濟股方面，生物科技股以及中型科技股近期也見資金吸納，例如金山軟件(03888)及金蝶國際(00268)等股份可看高一線。不過大型科技股由於仍受反壟斷調查困擾，短期或會跑輸大市，要待政策風險消除後才會重拾較強走勢。
此外，過去數天持續創新高的富豪國際(00078)可說是逆市中的表表者，集團作為香港酒店股份，早前公布去年業績營業額6.79億元，而集團在香港國際機場之第二間酒店，麗豪航天城酒店之佔用許可證於今年3月已獲發出，計劃酒店牌照發出後今年下半年開業，新酒店合共1,208間客房及套房，提供全面餐飲、宴會及會議設施，而新冠肺炎疫情困擾一年多後，預料在香港及環球性接種疫苗計劃展開後，憧憬經濟活動可進一步回復正軌，寄望旅遊限制在疫苗注射後有望逐步放寬，對集團酒店業務帶來正面復甦憧憬。
除酒店業務外集團在豪華及高級住宅物業發展領域下大展拳腳，位於沙田九肚山之富豪．山峯為集團與百利保合營公司發展之豪華住宅項目，項目擁有24間花園洋房及136個公寓單位，其中14間花園洋房及37個公寓單位已出售或以訂約出售，總代價金額約30億港元。另外集團旗下西營盤「尚瓏」預料4月底正式開售，項目有130伙，預計明年可逐步入帳，在現時環球低息情況下，樓價維持平穩增長，加上該區新舊融合，相信可吸引換樓用家眼球。
股價走勢上，富豪國際近期亦都相當強勢，在業績公布後股價已累計升超過30%以上，主要在於市場見去年下半年業績改善，同時市場亦憧憬復甦概念下酒店業務見改善，加上豪宅銷售理想以及亦有西營盤新盤陸續推售之外，截至去年底經調整每股帳面資產淨值20.82元，比較現時水平大幅折讓亦是今浪上升的契機，可等待股價於近10天線3.90元水平開始吸納，短線看4.80元，若市賬率升至與同業水平約0.50，中線可看7元。
另，筆者亦見其他股份的市場動態個別上表現理想，其中匯漢控股(00214)近期股價大幅上揚，此版由3月25日低位0.97元，反覆向上，本周最高見過1.6元，是近兩年高位。在高位之下，新鴻基有限公司(00086)悉數沽售其於早前買入的該股9.29%股權，此投資為公司帶來不俗回報。