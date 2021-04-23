比特幣曾跌穿49000美元　以太幣失2200美元關

虛擬貨幣--比特幣(Bitcoin)今(23日)曾跌破49000美元，低見48,788美元；最新報49,588.2美元，跌4,205.9美元或7.82%。

以太幣(Ethereum)亦一度跌破2,200美元，低見2,141美元；最新報2,216.70美元，跌192.1美元或7.97%。

Alvine Capital Management投資委員會主席Stephen Isaacs指出，監管威脅、氣候影響將是構成比特幣發展重大風險的2大關鍵因素。

外媒引述Isaacs表示，近周比特幣價格急挫，讓大家瞥見一旦監管法規管到比特幣身上，便會發生這種事。他稱：「我不知道比特幣會何時結束、如何結束，但一定會到盡頭，而屆時將事態醜惡，因為盡頭將是一場空。」

他又認為，只要有人認真看待氣候變遷，比特幣的能源消耗就會是衰敗的原因之一。這是一種非常骯髒的產品，每分每秒變得更為骯髒，因為挖礦所需的能源還在增加。

早前外媒引述劍橋大學分析指出，比特幣每年消耗的電量比整個阿根廷都要多，稱耗能與幣價成線性關係。美銀的研究亦表明，每流入10億美元到比特幣中，就相當於120萬輛汽車所消耗的能源。惟奇怪的是，據報各國央行發行的數碼貨幣，不會有相同的負面影響。

他補充，比特幣上漲是因為投機活動和市場火熱，但它沒有基本面或內在價值，並說「比特幣幾乎是自身成功的受害者」，如果該幣允許完全匿名的用戶互相轉移大量資金，那將違反整整一代的法規。