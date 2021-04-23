姚浩然：恒指待破29300點 小米只宜炒波幅
2021年04月23日 10:58
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股維持上落市格局，近期大型配股活動頻現，但騰訊控股(00700)及美團(03690)以上限價格配股，集資金額達千億元樓上，反映市場有足夠的承接力，市底不俗。而人民幣轉強對港股亦有利，後市主要觀望企業季度業績、內地銀根何時放鬆，預期恒指短期上落區間在28,600至29,200點，一旦上破29,300點，下一站則可挑戰29,800至30,000點。
中資電訊股方面，中國移動(00941)及中國聯通(00762)績後獲多間大行唱好，股價亦連日向上。不過，姚對其行業中長線前景看法並不樂觀，相信盈利增長欠動力，股價上升空間有限。以中移為例，當該股升至55元樓上時，息率將回落至5厘樓下，減低其吸引力，股價亦會受阻回落，因此只宜作收息之選，或在區間內炒波幅。
小米集團(01810)上日回購740萬股，涉及總額1.97億元。姚認為回購規模相對整體市值不算太大，相信消息對股價刺激作用有限，短線仍未走出徘徊格局，28元阻力頗大，下方支持則在25元，暫只宜在上述區間作部署。