高盛警告次季美國經濟增長將見頂…

新型肺炎疫情疫情席捲全球，美國經濟受創，拜登政府推出大規模財政刺激措施。對此，投資銀行高盛警告，美國經濟增長將在未來幾個月內達到高峰，之後就會開始逐步放緩，並可能影響股市，投資者的回報率恐大受影響。

外媒引述高盛分析師Ben Snider發表的最新研究報告指出，美國經濟增長將在今年達到高峰觸頂，預測今年美國次季GDP增長率為10.5%，而這一預測值是華爾街多數經濟學家預測值的較高水平。

不過，今年次季之後，美國經濟增長就會開始逐步走緩，預測今年第三及第四季增長率將分別是7.5%、6.5%，而2022年每季亦將維持減緩趨勢，到了2022年第四季將會回落至1.5%。

他認為，這也將對投資者的回報率產生影響。自1980年以來，當經濟增長速度開始放緩時，這時期股市的表現，就不如經濟增長速度開始加速增長時的股市表現。他補充，在經濟增長減速的過程中，通常會伴隨着類股輪動，像是在經濟增長強勁且加速的環境中，經濟循環股常引領市場，但隨着增長觸頂和減速，那些防禦性較強的類股的表現，通常會跑贏大市。