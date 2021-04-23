全球經濟放緩和通脹急升的禍首將不再是石油　而是…

隨着全球半導體短缺的問題加劇，將導致經濟增長放緩，通脹亦可能出現短暫上升。考慮到晶片短缺對全球造成的影響，經濟學家將之比喻為「新石油」！

美媒引述高盛經濟學家團隊指出，在今年的大部分時間內，供應短缺將轉化為一種通脹稅，恐導致受影響商品的價格上漲至多3%，同時推動通脹率在今年餘下時間上升0.4%。

高盛經濟學家Spencer Hill表示，雖然晶片短缺對GDP成長及工業部門的影響相對較小，但這預計也是今年核心商品通膨保持堅挺的原因之一，晶片短缺對GDP的影響最高將達1%，但比較可能會是接近0.5%。他認為，雖然半導體只佔美國產出的0.3%，但對美國GDP的貢獻高達12%。

報道引述TS Lombard經濟學家Rory Green指出，隨着全球關係變得更加緊密、更加自動化、更加環保，每單位的GDP成長將包含更多半導體成分，集成電路正成為經濟活動的關鍵商品輸出。考慮到半導體供應受阻可能對全球造成的影響，他將半導體稱為「新石油」，又指半導體目前的嚴重短缺，導致全球汽車生產停擺，凸顯了正在發生的改變，以及變化的速度及規模，晶片一直是製造業及消費電子產品的重要部分，其用途也擴大至運輸及數碼服務。

儘管如此，Hill認為晶片短缺的情況將在今年稍晚及2022年緩解，對通脹的影響預計不會持續太久。