【高盛推介】資金追捧阿里好倉
2021年04月23日 11:37
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(19日)起連跌4日，累計跌逾6%，當中周四(22日)跌約0.2%，周五(23日)早段則在低位靠穩，高開約1%後升幅擴大，高見226.6元。
阿里旗下阿里雲，宣布推出實時金融市場行情資訊服務「雲行情」。當中目前已實現港股和美股的實時行情資訊全球服務共享，及現時港股實時行情資訊部分是與港交所合作。
觀察個股輪證資金流向，可見本周資金趁低吸納好倉，周一至周四皆錄得資金流入，合共約3,920萬元，為同期第二多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約2,860萬及1,060萬元，並見周四流入牛證的資金集中在205元以上收回價的產品。
阿里購證22449，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿11.6倍，行使價225至245元、低街貨產品中，槓桿最高。
阿里牛證65034，收回價216.4元，行使價214.4元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，相近收回價貼牛中槓桿最高，適合即市操作。
投資者如看淡，可留意屬行使價200至224元間、2個月期以上的認沽證中，槓桿最高之一的阿里沽證(19740)，行使價204.68元，2021年7月26日到期，實際槓桿8.4倍，行使價200至224元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。