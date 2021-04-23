【高盛推介】資金追捧阿里好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(19日)起連跌4日，累計跌逾6%，當中周四(22日)跌約0.2%，周五(23日)早段則在低位靠穩，高開約1%後升幅擴大，高見226.6元。

阿里旗下阿里雲，宣布推出實時金融市場行情資訊服務「雲行情」。當中目前已實現港股和美股的實時行情資訊全球服務共享，及現時港股實時行情資訊部分是與港交所合作。

觀察個股輪證資金流向，可見本周資金趁低吸納好倉，周一至周四皆錄得資金流入，合共約3,920萬元，為同期第二多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約2,860萬及1,060萬元，並見周四流入牛證的資金集中在205元以上收回價的產品。

阿里購證22449，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿11.6倍，行使價225至245元、低街貨產品中，槓桿最高。

阿里牛證65034，收回價216.4元，行使價214.4元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，相近收回價貼牛中槓桿最高，適合即市操作。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。