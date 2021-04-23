【瑞通推介】恒指升穿兩萬九　資金即市開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：有傳拜登政府擬提高資本利得稅，美股隔晚受壓，道指收報33,815點，跌321點或0.9%。

恒指周四(22日)收報28,755點，升133點或0.5%。周五(23日)早段升逾200點，重上29,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1億港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近7,000萬元，反映投資者再度看跌後市。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

騰訊控股連跌3日後，周四反彈近2%收市，報621元，重越10天和20天線。交易數據顯示，女股神Cathie Wood的方舟投資管理公司旗下基金在周三(21日)買入約5.7萬股騰訊ADR。另有券商料騰訊首季度收入按年增24%，調整後每股盈利按年升36%，但基於下調投資估值而稍降目標價。騰訊周五早段曾升1%，重上628元。周四有近4,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾450萬元淨流入。

長城汽車公布首季業績後顯著受壓，周四低見20.9元，重挫14.5%，收市仍維持近12.7%的跌幅，報21.35元，大成交下連失多條平均線，並連續3日下跌。有大行指長汽首季盈利按季下滑40%，遜市場預期，今季利潤前景亦不明朗。股份周五早段反彈3%，重上22元以上。上日有約3.8億元北水淨買入長汽。輪證資金流方面，逾690萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約70萬元淨流出。

內地傳媒報道，北京市控煙協會反對電子煙監管新規，刺激電子煙商思摩爾上日收升6.3%於56.4元，盤中曾高見57.3元。公司收市後公布首季經調整純利12.27億元人民幣，按年升約2.87倍。股份周五早段回落5%，低位跌穿54元，其後跌幅收窄。周四有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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