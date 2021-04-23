MSCI夥Royalty Pharma推生命科學指數系列

國際指數公司MSCI公布，與最大的生物醫藥特許權買家和生物製藥創新領域投資者Royalty Pharma plc達成合作，將透過推出多個全新指數擴大MSCI的主題指數系列，以捕捉未來將顛覆生命科學、生物科技和醫藥行業的長期、前沿主題。

初期推出的指數將評估專注於提供與病毒學和腫瘤學相關創新療法的企業的表現。Royalty Pharma將在多種病症、臨床試驗，以及可能帶來突破性醫學治療的轉化治療和技術上貢獻專業知識，協助MSCI設計一個分類框架及制定指數的方法論。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，新冠肺炎疫情對社會各方面造成深遠影響，加快推進長期結構性變化，尤其是對生命科技領域而言。在疫情期間，生命科學公司對於塑造和發展醫療保健行業的重要性有目共睹，並在疾病預防和治療方式的研發工作中擔當重要角色。

Royalty Pharma創辦人兼行政總裁Pablo Legorreta指出，與MSCI合作開發創新的指數解決方案，將被認證為指數相關金融產品的基礎，如針對這個熱門領域的交易所買賣基金(ETF)。

該系列指數計劃於今年年底前推出。