外匯局：支持企業更好適應人民幣匯率雙向波動

中國國家外匯管理局表示，在深化外匯市場建設、加強宣傳培訓等方面加大工作力度，支持企業更好適應人民幣匯率雙向波動；督促銀行強化基層外匯服務能力建設，鼓勵銀行進一步提升服務質量，更好滿足市場主體匯率風險管理需求。

該局新聞發言人王春英稱，從人民幣匯率的角度看，人民幣匯率彈性增強，此點很關鍵，可非常有效地釋放市場壓力，防止單邊預期。從計算的匯率預期表現來看，去年底，境內外市場人民幣兌美元1年期歷史波動率分別達到4.3%和5.1%，均較年初上漲0.6個百分點，處於歷史較高水平。匯率彈性增強，可及時釋放市場壓力，有助形成市場匯率調節和交易行為之間的良性循環。

外匯局指出，境外投資者將保持對中國債券的長期投資意願。目前，內地債券市場具有國內基本面的根本支撐、具有外資增配的發展空間、具有資產收益的相對優勢、呈現一定的避險資產屬性。

對於面對進來大宗商品價格上漲，王認為，這問題值得高度重視，從外管局角度，更加關心進口支付增加，對國際收支的影響。進口大宗商品需要購匯，這方面外匯局會不斷促進貿易投資自由化、便利化，中國1996年就實現了經常帳戶可兌換，所以只要真實的進口購匯需求，在政策上都是能夠保障。