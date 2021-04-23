領展完成統一內地商場品牌

領展於2020年在港上市15周年之際，逐步以「領展購物廣場」統一旗下内地零售物業的品牌。原北京京通羅斯福廣場、廣州西城都薈及深圳中心城廣場已分別順利易名為領展購物廣場．京通、領展購物廣場．廣州及領展中心城。領展購物廣場．中關村則是領展在內地的首項零售物業，也是此次統一品牌計劃的收官之作。

領展行政總裁王國龍表示，統一品牌是集團在內地市場發展戰略的重要一步；統一商場品牌可加強領展品牌在內地的知名度，有助集團更好地把握在內地市場的發展機遇，以達至中期目標——2025願景。

領展自2015年起不斷擴大在內地的投資，並已逐步在內地建立了一個多元化及優質的物業組合，物業網絡包含6項分布於4個一線城市(北京、上海、廣州、深圳)的物業。按估值計算，除上述全資擁有的零售物業外，領展還擁有上海七寶萬科廣場之5成權益、以及全資擁有上海兩幢甲級辦公樓領展企業廣場。內地的6項物業佔領展物業組合總值的14.8%。