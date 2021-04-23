摩通CEO派定心丸！美股暫無虞　籲奉股神金句…

近期美股屢創新高，不少投資者認為高位見了，感到「高處不勝寒」。摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示，股市不會在未來幾個月內暴跌，他同時建議投資者，應該要聽取「股神」巴菲特(Warren Buffett)的意見，即不要試圖去揣測市場的最佳時機。

外媒引述戴蒙預測，美國經濟持續增長，將受到消費者2萬億美元儲蓄、低家庭債務水平，以及在疫情威脅逐漸消退下，逐漸開放經濟的推動。他認為，就算沒有拜登政府的1.9萬億美元刺激和基建計劃，前景似乎也很樂觀。他最近更曾表示，這將是一次繁榮，而且可能持續好幾年。

他又認為，經濟繁榮將會證明現在的股價是合理的，但他警告市場是不可預測的，然後一些資產處於泡沫地帶。他表示，通脹可能飄升，聯儲局可能比預期更快地給經濟降溫，如果發生這些情況的話，那麼股價就會顯得高了。

他建議投資者別試圖揣測市場的最佳時機，又認為投資應該是一件永久的事情，不要去猜市場高點和低點，這是個失敗的遊戲，他從來沒看過有人贏過，而世界上最聰明的投資者巴菲特也曾說「估頂」不是投資的方式。巴菲特主要是專注地以合理的價格去買表現良好的企業，並沒有去預測市場走向。