Skyworks斥現金27.5億美元購芯科汽車與基礎建設業務

晶片製造商--芯科實驗室(美股：SLAB)宣布，以27.5億美元全現金交易，將基礎設施與汽車業務出售予Skyworks(美股：SWKS)，以專注開發智慧家庭設備的無線晶片。

出售協議包括芯科用於電動車等產品的電源供應、晶片、知識產權，以及350名員工。芯科預計將從這筆交易中獲得23億美元的淨收入，並將透過特別股息與股票回購的組合向股東返還約20億美元，預計交易將於明年第3季完成。

半導體公司Skyworks希望利用此次收購，加速擴展至產業最重要的增長領域，包括電動車、混合動力車、工業與5G等領域。該公司計劃用手頭現金與債務融資，為此筆交易提供資金。

芯科近年來一直專注經營物聯網(IoT)市場，銷售智慧居家設備的無線晶片，CEO Tyson Tuttle表示，物聯網晶片占該公司業務約60%，收入每年增長20%以上。與該公司的汽車與基礎設施業務相比，物聯網產品擁有不同的客群與供應鏈。

他表示，物聯網領域不僅只是硅晶片這麼單純，還涉及軟件、無線網絡，以及目前該公司正開發的廣泛應用平台，這需要專注與清晰的目標，才能實現最佳優化。

自去年秋季以來，芯科就開始着手分拆汽車與基礎設施業務，該部門去年營收3.75億美元。