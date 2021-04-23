【高盛推介】內銀股購證部署
2021年04月23日 14:48
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：今明兩周是業績公布的高峰期，周五(23日)有招商銀行公布第一季業績，其他內銀股如建設銀行、工商銀行及中國銀行亦將於下周公布業績，投資者如部署於業績前後部署宜留意中期輕微價證，以減低波幅變化的對輪價的影響，可留意以下產品，而更多業績公布可留意業績公布時間表。
招行購證(22895)，行使價64.88元，實際槓桿3.9倍。
建行購證(29350)，行使價6.69元，實際槓桿14.5倍。
工行購證(28982)，行使價5.51元，實際槓桿14.3倍。
中行購證(20806)，行使價3.19元，實際槓桿8.1倍。
科技股周四(22日)反彈，其中美團上升超過3%，升幅較其他科技股高。從輪證資金流向圖，美團認購證於周一至周三(19至21日)均見資金流入，合共約3,800萬元
近日亦見北水買入美團股份，可留意港股通10大成交股份資金流。美團購證(16134)是中期輕微價外證中最高槓桿的產品之一，行使價310.2元，實際槓桿7.96倍，到期日6月28日，是行使價290至310元、2個月期以上產品中最高槓桿之一。
美團認沽證(20035)，行使價261.8元，實際槓桿7.68倍，到期日為7月8日，是行使價260至290元、2個月期以上產品中最高槓桿之一。
長城汽車周三公布業績遜預期，拖累整個汽車板塊周四明顯回落，吉汽下跌近2%。由於汽車股周四跌幅較深，投資者在部署前宜重新審視產品條款，避免早前活躍，現在變得價外的產品。利用認股證搜尋器，以行使價22至26元間、2個月期以上篩選中期輕微價外證，可留意當中槓桿最高的吉汽購證(12725)，貼價、高敏感度證則可留意購證(19252)。
另外，長汽於業績後急跌12%，趁低部署可留意輕微價外、高槓桿購證(14572)，行使價24.49元。
吉汽認購證(12725)，行使價24.55元，實際槓桿7.48倍，到期日6月25日，為行使價22至26元、2個月期以上產品中最高槓桿。
吉汽認購證(19252)，行使價22.85元，實際槓桿6.86倍，到期日7月5日，貼價、高敏感度。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。