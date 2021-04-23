【高盛推介】內銀股購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：今明兩周是業績公布的高峰期，周五(23日)有招商銀行公布第一季業績，其他內銀股如建設銀行、工商銀行及中國銀行亦將於下周公布業績，投資者如部署於業績前後部署宜留意中期輕微價證，以減低波幅變化的對輪價的影響，可留意以下產品，而更多業績公布可留意業績公布時間表。

科技股周四(22日)反彈，其中美團上升超過3%，升幅較其他科技股高。從輪證資金流向圖，美團認購證於周一至周三(19至21日)均見資金流入，合共約3,800萬元

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