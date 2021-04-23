二手樓價指數按周升0.13%

中原城市領先指數CCL報180.19點，按周升0.13%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.98點，按周升0.48%。CCL(中小型單位)報180.60點，按周升0.26%。近7周，三大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現，走勢反覆向上。CCL累升1.70%，CCL Mass累升1.45%，CCL(中小型單位)累升1.54%。復活長假後，樓價升幅可否擴大，仍有待觀察。

CCL(大型單位)報178.05點，按周跌0.56%，連跌2周共1.51%。近7周豪宅樓價持續在176點到180點之間上下反覆。

本周分區樓價繼續各自反覆向上。港島CCL_Mass報183.21點，按周升0.99%。九龍CCL_Mass報178.52點，按周跌0.85%。新界東CCL_Mass報192.51點，按周跌0.22%，連跌2周共0.33%。新春長假後7周計，新界西CCL_Mass表現最突出，累升4.49%。同期九龍累升1.79%，新界東累升1.17%，港島累跌1.44%。顯示新界西帶領整體樓價反覆向上。

今天(2021年4月23日)公布的指數，根據2021年4月12日至4月18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成的交易是在2021年3月29日至4月4日簽臨時買賣合約，是新春長假後第7周市況。