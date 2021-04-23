比特幣失4.8萬美元　道指期貨反彈68點

●美匯指跌至91.04；港匯弱見7.7622；離岸人民幣(CNH)報6.4935；美元兌日圓報107.92；歐元企1.2057；英鎊報1.3881。金價跌至每安士1,782美元。布油升至65.64美元；紐油見61.76美元。道指期貨報33,777點，反彈68點。

-維達首季淨利潤按年升46.5%，股價曾漲逾6%。

-領展完成統一內地商場品牌。

-傳小米考慮參與AI晶片生產商黑芝麻智能融資。

-銀娛向監場經理及主任推自願離職計劃。

-順豐控股首季轉蝕9.88億人民幣。

●歐股個別發展，平治母企升逾1%。

●高盛警告次季美國經濟增長將見頂...

●中澳關係惡化！山東玉龍黃金退出收購澳洲金礦商Barto。

●疫情加劇貧富懸殊，美國首季豪宅銷售飆41%。

●新加坡首季私樓樓價升3.3%，市場憂政府出手降溫。

●英特爾行政總裁Pat Gelsinger：全球晶片荒或再延續2年，需更多產能與投資。

●若不控制氣候變化，2050年全球經濟產出或大減20%。

●MSCI夥Royalty Pharma推生命科學指數系列。

-虛幣大漲反映市場對聯儲局失信心，大好友籲繼續買...

●傳花旗擬售13個市場消費金融業務，估值高達60億美元。

●英媒：人行擬奪螞蟻集團消費信貸資料，轉贈國有銀行。

●外匯局：人民幣匯率總體穩定，料全年經常帳維持合理順差；支持企業更好適應人民幣匯率雙向波動。另外，首季外資淨增持境內債券633億美元。

●SWIFT：3月人民幣國際支付金額升38% 佔比維持全球第5位。

●人民幣中間價跌至6.4934，結束8連升；兌每百港元報83.59。

●古洞住宅地截標至少錄得10份標書，新地、恒地及華懋均獨資。

●黃竹坑站新盤晉環首推160伙，入場費1,146萬元。

●二手樓價指數按周升0.13%。

●供樓人士福音！港元1個月拆息跌穿0.09厘。