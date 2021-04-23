凱聯國際及天德地產發盈警

虧損增加主要是由2019冠狀病毒病對凱聯集團的業務造成負面影響及其投資物業估值虧損增加約4.82億元所致。投資物業估值虧損只會影響凱聯集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。凱聯董事會預計，截至2021年3月31日止年度，該集團一般業務運作帶來的業績將顯著下跌。

由於凱聯是天德持有50.01%股權的附屬公司，基於與凱聯類似的原因，預期天德集團截至2021年3月31日止年度未經審核之綜合業績將錄得除稅前虧損約14.89億元，截至2020年3月31日止年度之除稅前虧損則約為8.39億元。

虧損增加主要是由2019冠狀病毒病對天德集團的業務造成負面影響及其投資物業估值虧損增加約4.95億元所致。投資物業估值虧損只會影響天德集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。天德董事會預計，截至2021年3月31日止年度，該集團一般業務運作帶來的業績將顯著下跌。