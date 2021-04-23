二手盤快速吸納　將軍澳月內錄逾330宗買賣

將軍澳4月份已錄逾330宗二手買賣，市場不少放盤快速被吸納。其中怡心園一個兩房單位，放盤約1個月，減價10萬元，即以650萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河鯉景灣安明閣低層D室，實用面積520方呎，兩房間隔，以948萬元易手，實用呎價約18,231元，新買家屬於用家，原業主於2014年8月以630萬元買入，持貨7年帳面獲利318萬元，單位升值約50%。

●鰂魚涌康怡花園4月暫錄23宗買賣，包括B座中層15室，實用面積668方呎，套三房間隔，最近叫價約1,260萬元，議價後以約1,228萬元成交，實用呎價約18,383元，新買家為港島東區用家，市作換樓自用。

●北角豪廷峯1座中層C室，實用面積約569方呎，兩房間隔，放租約3個月，至近日以25,000元租出，實用呎租約44元，上述為屋苑4月首宗租賃成交，現時有約6個單位放租，月租叫價由28,000元起。

●北角峰景大廈中層E室，實用面積1,690方呎，套三房間隔，望池景，獲區外換樓客以2,900萬元承接，實用呎價約17,160元，原業主早於1998年4月以930萬元購入，持貨23年帳面獲利1,970萬元，單位期內升值約2.1倍。

●灣仔囍滙2座低層F室，實用面積438方呎，一房間隔，望樓景，以1,100萬元易手，實用呎價約25,114元，原業主於2013年12月以797萬元買入，持貨8年帳面獲利303萬元，單位升值約38%。

●灣仔尚翹峰2座高層C室，實用面積612方呎，套三房間隔，望樓景，以1,468萬元易手，實用呎價23,987元，原業主於2017年7月以1,300萬元買入，持貨4年帳面獲利168萬元，單位升值約13%。

●香港仔居屋漁暉苑F座中層4室，望山景，兩房間隔，實用面積約419方呎，已補價自由市場以640萬元放盤，區內首置客看好區內發展，議價後減價約12.5萬元，以約627.5萬元成交，實用呎價約14,976元，做價媲美同類型海景戶。

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九龍區

●將軍澳怡心園1座高層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，放盤約1個月，原先叫價660萬元，至日前以650萬元沽出，減價10萬元或約1.5%，實用呎價約12,922元，屋苑現時有約10個單位放售，最低入場價由680萬元起。

●將軍澳4月份二手買賣暫已增至333宗，區內天晉IIIB第1A座高層G室，實用面積513方呎，兩房間隔，設開放式廚房，議價後以970萬元成交，實用呎價約18,908元。

●西南九龍帝峯．皇殿2座高層A室，套四房間隔，實用面積約1,174方呎，以約56,000元連車位放租約1個月後，吸引外區客洽詢，經議價後減價約4,000元，以約52,000元租出，實用呎租約44.3元，新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租。

●西南九龍匯璽4月錄約40宗租務成交，較上月同期約31宗上升近3成，項目1A座中層C室，四房間隔，望海景，實用面積約1,368方呎，以約56,000元放租，吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以53,000元租出，實用呎租約38.7元。

●長沙灣宇晴軒2座中層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，放盤約3個星期，原先叫價960萬元，經議價後減價15萬元或約1.6%，最終以945萬元沽出，實用呎價約18,862元，新買家原居於外區，睇樓約兩個星期，買入單位作自住用途。

●荔枝角美孚新邨4月暫錄24宗買賣，平均實用呎價徘徊於13,916元，近日6期蘭秀道21號中層B室，實用面積610方呎，兩房間隔，向街景，屬遺產承辦貨，現以820萬元成交，實用呎價約13,443元，原業主於1975年以10萬元買入，約46年間升值81倍。

●荔枝角曼克頓山4月暫錄約5宗租務成交，其中6座中低層G室，三房間隔，實用面積約674方呎，以每月約31,000元放租約9個月後，接獲區內客接洽，議價後減價約4,000元，以約27,000元租出，實用呎租約40.1元。

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新界區

●西貢嘉翠苑單號屋，實用面積1,181方呎，套三房連工人房間隔，望山海雙景，以1,600萬元成交，實用呎價約13,548元，外籍原業主於2003年9月購入上址，當時作價480萬元，持貨17年多帳面獲利1,120萬元，單位期內升值逾2.3倍。

●馬鞍山居屋錦英苑C座低層1室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價450萬元，放盤3星期，累減20萬元或4.4%，獲買家以430萬元承接，實用呎價約10,723元。

●馬鞍山雅濤居2座高層F室，實用面積482方呎，兩房間隔，叫價750萬元，最終調高至773萬元沽售，實用呎價16,037元，原業主於2015年2月以578萬元購入，持貨6年帳面獲利195萬元。

●馬鞍山嵐岸7座低層B室，實用面積483方呎，兩房間隔，日前以780萬元易手，實用呎價約16,149元，原業主於2011年以318萬元購入，持貨10年帳面獲利462萬元離場，單位期內升值約145%。

●大圍名城3座南翼高層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，以1,305萬元易手，實用呎價約16,624元，原業主則於2011年以790萬元購入，持貨10年帳面獲利515萬元，單位升值約65.2%。

●沙田帝堡城7座中層F室，實用面積873方呎，套三房間隔，望內園景，單位放盤1個月，原叫價1,150萬元，終以1,098萬元成交，實用呎價約12,577元，原業主於2011年1月購入上址，當時作價595萬元，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利503萬元，單位期內升值約85%。

●火炭晉名峰A座中層B室，實用面積1,322方呎，四房雙套房及工人房間隔，議價後以45,000元租出，實用呎租約34元，業主於2012年以1,680萬元購入，持貨約9年，租出單位可享約3.2厘租金回報。

●大埔寶湖花園E座低層5室，實用面積343方呎，兩房間隔，議價後以529萬元沽出，實用呎價15,423元，新買家為上車客，原業主則於2017年以438萬元購入，持貨4年帳面獲利91萬元，單位升值約21%。

●大埔太湖花園11座高層B室，實用面積355方呎，兩房間隔，開價540萬元，放盤1個多月，加價18萬元或3.3%，最終以558萬元成交，實用呎價約15,718元。

●粉嶺中心F座高層7室，實用面積535方呎，三房間隔，望內園景，位放盤20日，原叫價690萬元，獲同區換樓客以688萬元承接，實用面積呎價約12,860元，新買家剛出售原先單位，隨即購入上述心儀單位。

●粉嶺中心4月暫錄約6宗買賣，屋苑F座高層8室，實用面積368方呎，兩房間隔，議價後以550萬元獲承接，實用呎價約14,946元，原業主於2005年以120萬元購入，持貨約16年帳面獲利約430萬元離場，單位升值約3.6倍。

●元朗朗屏8號4月暫7宗買賣，平均實用呎價約15,200元，包括3座低層B室，實用面積491方呎，兩房間隔，叫價760萬元，議價後以746萬元易手，實用呎價15,193元，原業主於2016年11月以647.5萬元一手買入，持貨5年帳面獲利98.5萬元或約15%。

●元朗PARK YOHO Genova第16B座高層C室，實用面積520方呎，兩房間隔連露台設計，獲租客以14,500租入，實用呎租約28元，新租客為區內客。

●元朗映御2座低層E室，一房連儲物房間隔，實用面積約423方呎，望園景，叫價約620萬元放售，吸引首置客洽商承接，雙方議價後終以598萬元成交，實用呎價約14,137元。

●元朗朗晴居10座低層D室，實用面積約748方呎，套三房間隔，原叫價758萬元放售，日前最終售755萬元，減價3萬元或約0.4%，實用呎價約10,094元，原業主於2014年3月以443萬元購入，持貨約7年轉手帳面獲利約312萬元，物業僅升值約70%。

●天水圍Wetland Seasons Park第1期17座高層A5室，實用面積約423方呎，兩房間隔，區內業主早前售出自置物業後，計劃承租物業居住，有見上址屬全新樓，零議價下以月租12,000元承租，實用呎租約28.4元。

●屯門居屋龍門居9座低層E室，實用面積431方呎，兩房兩廳間隔，區內客因自住單位需進行裝修，需覓四個月的短租盤，見單位鄰近原居所，方便往返，決定以月租12,000元租入，實用呎租為27.8元，如以同類型單位銀行估價約421.5萬元計算，回報率達約3.4厘。

●屯門居屋兆康苑M座高層5室，實用面積434方呎，兩房一廳間隔，業主增加議幅減租800元，外區租客遂便決定以月租10,200元承租，實用呎租約23.5元，若以同類型單位現時的銀行估值價約518萬元計算，單位回報率約2.4厘。

●屯門錦華花園A座高層3室，實用面積348方呎，原業主有議價空間，累減逾16萬元，獲外區上車客以543.8萬元即睇即買，實用呎價約15,626元。

●荃灣朗逸峯12座中層C室，實用面積約948方呎，套三房連工人套房間隔，望山景，原先叫租30,000元，經議價後減價2,000元或約6.7%，日前以28,000元租出，實用呎租約30元。

●青衣盈翠半島8座中層E室，實用面積約675方呎，套三房間隔，望山景，今年4月初開始放盤，近日以零議價1,180萬元沽出，實用呎價約17,481元，原業主於1998年6月以約355.1萬元購入，持貨至今近23年轉手帳面獲利約824.9萬元，物業升值逾2.3倍。

●青衣區4月暫錄約77宗買賣，包括夾屋宏福花園1座中層F室，實用面積550方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價860萬元，減價22萬元，以838萬元成交，實用呎價約15,236元，新買家為區內分支家庭，睇樓約2星期，即購入上址自用。

●東涌藍天海岸2座低層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望山景，近日終獲買家以697萬元承接，實用呎價約14,371元，原業主在2014年10月以約446萬元買入，持貨約7年轉手帳面獲利約251萬元，賺幅約56%。