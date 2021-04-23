道指早段跌78點　英特爾股價挫逾5%

面對開支大增，傳美國總統拜登會提出將富人資本增值稅提高近一倍，拖累美股周四顯著下挫，道指收市挫321點。美企業績參差，美股周五(23日)早段好淡爭持，道指跌78點，至33,737點；標指升11點，至4,145點；以科技股為主的納指升63點，至13,881點。

晶片大廠英特爾(Intel)收入按年跌0.78%至196.73億美元，毛利率更是按年大跌5.43個百分點至55.17%，主要由於毛利更高的數據中心業務收入下滑兩成，股價早段挫5.8%至58.94美元。

綜合工業企業Honeywell首季純利按年跌9.4%至14.3億美元，經調整後每股盈利1.92美元，高於市場預期的1.8美元，期內航空業務收入跌21%至26.3億美元，公司股價早段跌2.6%至223.18美元。

受惠玩具多銷，玩具生產商美泰上季收入勁升47%，期內虧損幅度遠少過預期，股價早段漲7.9%至22.53美元。

消費產品生產商金百利上季盈利和收入均遜預期，期內該公司面對數項挑戰，包括供應鏈問題和去年因消費者掃貨以致基數較高，股價早段挫4.2%至134.38美元。

高盛團隊早在去年10月就指出，加稅只會讓股市上升步伐稍微減速，很快就會重新上漲。該行指出，升得最多的股票在短期跌市中可能回吐得最多，帶領股市走出疫情谷底的五大科技股FAANG，即Facebook(Fb)、亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、Netflix及Alphabet。

不過，瑞銀美股策略主管帕克指出，在所有條件相同下，過往每當稅率改變，標指市盈率也會跟着變動，而這次加稅可能導致標指市盈率下降7%，因為加稅會打擊投資意願。