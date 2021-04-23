傳四大行瓜分阿里客戶數據 「熱鍋螞蟻」正最後掙扎
2021年04月23日 22:03
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繼日前要求互聯網平台企業「知敬畏、守規矩」後，內地對科網企業監管風波繼續發酵，外媒引述消息透露，現已發展至中國人民銀行試圖取得阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團那海量客戶借貸數據的控制權，而螞蟻正在「抗爭」守着金蛋。儘管阿里股價周五收升1.35%，惟市場憂慮，政府過度干預不但不利螞蟻的估值，更有窒礙創新之虞。
螞蟻目前擁有最龐大的內地消費者信貸數據，旗下流動支付應用程式(App)支付寶每月用戶超過7億，並擁有中國三分之二人口的數據，不少是年輕人、沒有信用卡或足夠銀行信貸記錄者，以及8,000萬個商家數據。
市傳人行希望螞蟻將其數據，主要是消費信貸資料交給一家由國有信貸評級企業，再分享給國有銀行諸如工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、建設銀行(00939)及農業銀行(01288)等。報道指出，內地銀行一直不滿螞蟻毋須接受與傳統金融機構看齊的嚴格監管規定，助長該企「一蟻獨大」，變相蠶食銀行在支付及借貸上的市場份額。
據報該國有信貸評級企業由人行前高層官員管理，同時為其他國有銀行及金融機構提供服務，服務對象更包括螞蟻在借貸業務上的競爭對手。因此螞蟻認為該信貸評級公司應由螞蟻自己主導，「很想保留最值錢的業務」，惟人行認為這樣會構成利益衝突，因此雙方未有定案。
更重要的是，數據是螞蟻最值錢的資產，倘若失去主導權，勢影響未來上市估值。爆出今次螞蟻與人行「講數」的外媒還引述一名曾與螞蟻共事的銀行家指，政府過度干預恐令行業增速放緩。亦有外電引述學者指出，把數據「國有化」會降低一眾科網公司追求創新的誘因。
早在今年3月，外媒亦曾報道螞蟻已同意向一間國有背景的數據庫共享其5億名貸款客戶的部分數據，惟人行認為，螞蟻僅分享非常少的數據，對風險管理幫助不大，故未「收貨」。事實上，市場亦將人行正在試點式推廣的數碼人民幣，視作與科企流動支付平台瓜分交易數據的手段。
既面對外患，螞蟻本身亦有內憂，該企旗下貨幣基金餘額寶的首季財報顯示，資產淨值為9,724億元（人民幣．下同），較去年同期大幅減少18.3%，亦為2017年以來資產規模首次跌落1萬億元以下。業界分析，原因之一是部分投資者因為之前A股強勢而減持貨幣基金，將資金轉移到其他貨幣基金或者理財產品。惠譽分析師李煌預期，餘額寶規模未來數個季度將持續下滑，但減幅將放緩。
事實上，限制餘額寶餘額，跟把金融業務納入金控公司接受監管一樣，並列螞蟻的整改範疇，同時也要斷開借貸產品「花唄」和「借唄」與支付寶的連結，而這些被點名的業務幾乎都是螞蟻最賺錢的「金蛋」。
另外，內地工信部亦對138款侵害用戶權益行為的App提出通報，騰訊應用寶、小米應用商店、OPPO軟件商店、華為應用市場和vivo應用商店發現問題數量佔比均逾1成，並稱已督促相關平台企業進行全面整改。