傳四大行瓜分阿里客戶數據　「熱鍋螞蟻」正最後掙扎

螞蟻目前擁有最龐大的內地消費者信貸數據，旗下流動支付應用程式(App)支付寶每月用戶超過7億，並擁有中國三分之二人口的數據，不少是年輕人、沒有信用卡或足夠銀行信貸記錄者，以及8,000萬個商家數據。

據報該國有信貸評級企業由人行前高層官員管理，同時為其他國有銀行及金融機構提供服務，服務對象更包括螞蟻在借貸業務上的競爭對手。因此螞蟻認為該信貸評級公司應由螞蟻自己主導，「很想保留最值錢的業務」，惟人行認為這樣會構成利益衝突，因此雙方未有定案。

更重要的是，數據是螞蟻最值錢的資產，倘若失去主導權，勢影響未來上市估值。爆出今次螞蟻與人行「講數」的外媒還引述一名曾與螞蟻共事的銀行家指，政府過度干預恐令行業增速放緩。亦有外電引述學者指出，把數據「國有化」會降低一眾科網公司追求創新的誘因。

早在今年3月，外媒亦曾報道螞蟻已同意向一間國有背景的數據庫共享其5億名貸款客戶的部分數據，惟人行認為，螞蟻僅分享非常少的數據，對風險管理幫助不大，故未「收貨」。事實上，市場亦將人行正在試點式推廣的數碼人民幣，視作與科企流動支付平台瓜分交易數據的手段。

既面對外患，螞蟻本身亦有內憂，該企旗下貨幣基金餘額寶的首季財報顯示，資產淨值為9,724億元（人民幣．下同），較去年同期大幅減少18.3%，亦為2017年以來資產規模首次跌落1萬億元以下。業界分析，原因之一是部分投資者因為之前A股強勢而減持貨幣基金，將資金轉移到其他貨幣基金或者理財產品。惠譽分析師李煌預期，餘額寶規模未來數個季度將持續下滑，但減幅將放緩。

事實上，限制餘額寶餘額，跟把金融業務納入金控公司接受監管一樣，並列螞蟻的整改範疇，同時也要斷開借貸產品「花唄」和「借唄」與支付寶的連結，而這些被點名的業務幾乎都是螞蟻最賺錢的「金蛋」。

另外，內地工信部亦對138款侵害用戶權益行為的App提出通報，騰訊應用寶、小米應用商店、OPPO軟件商店、華為應用市場和vivo應用商店發現問題數量佔比均逾1成，並稱已督促相關平台企業進行全面整改。