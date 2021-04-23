一盆冷水！抖音母企：目前無上市計劃

短視頻App抖音及TikTok的母公司字節跳動發布聲明，表示近期有不少關於公司上市的消息，在此聲明，經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。

本月中有報道引述消息報道，字節跳動向聯交所提交承銷商聘用函，啟動赴港上市流程。

至今個月初，有傳該公司正就分拆旗下短片分享程式「抖音」在紐約或香港上市進行談判，並考慮讓其部分中國業務在香港或上海科創板上市，惟未做出任何決定。

字節跳動去年曾被美國前朝政府打壓，現時內地厲行科網公司反壟斷監管亦被指恐不利潛在新股銷售，但本月初有傳媒引述消息人士表示，對私募股權投資者來說，字節跳動的估值正接近4,000億美元(約3.12萬億港元)。

根據公開報道，字節跳動至少完成過9輪融資，參與投資的機構包括私募基金紅杉資本及KKR、老虎基金、日本財團軟銀，以及專門投資新經濟公司的俄羅斯基金DST等，累計融資金額數百億美元。而最近一輪融資消息於去年11月，由紅杉資本和KKR領投，對應估值約1,800億美元(約1.4萬億港元)。

另有外媒報道指，私下進行的股權交易顯示，字節跳動的估值已經超過2,500億美元(約1.95萬億港元)。按外媒的億萬富豪指數，擁有該公司大約四分之一股權的張一鳴，照此計算身家應多於600億美元(約4,680億港元)，已超過馬雲的518億美元(約4,040.4億港元)身家。