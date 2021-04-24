市場消化拜登加稅消息　美股道指上漲227點

市場消化美國總統拜登會提出將富人資本增值稅提高近一倍消息，美國股市周五(23日)上漲。道指收報34,043點，升227點或0.67%；標指收報4,180點，升45點或1.09%；納指收報14,016點，升198點或1.44%。

市場正評估美國總統拜登提高資本利得稅對市場的影響，總體而言本周美股維持在接近歷史高位的水平，投資者同時正在尋找新的股市驅動力量，並關注有關企業財報與經濟活動狀況的更多數據。

嘉信理財首席固定受益策略師Kathy Jones表示，市場反應可能有些過頭了，雖然拜登提出了這些提高稅率的提議，但暫時難以得知最終結果如何，相信其就像是一場公開討價還價。不過，他提到，在目前美股估值很高的時候，任何不利消息都會引起拋售。

經濟數據進一步證實了美國經濟活動正在復甦。美國3月新屋銷售按月勁升20.7%至以年率計102.1萬間，多過市場預期的88.6萬間，更是2006年以來最多，部分反映市場供應短缺。

另外，美國4月Markit製造業採購經理指數(PMI)由前一個月的59.1點升至60.6點，略高於市場預期的60.5點。指數高於50點顯示製造業擴張。

個股方面，晶片大廠英特爾(Intel)收入按年跌0.78%至196.73億美元，毛利率更是按年大跌5.43個百分點至55.17%，主要由於毛利更高的數據中心業務收入下滑兩成，股價周五急跌5.32%，收報59.24美元。

綜合工業企業Honeywell首季純利按年跌9.4%至14.3億美元，經調整後每股盈利1.92美元，高於市場預期的1.8美元，期內航空業務收入跌21%至26.3億美元，公司股價收市跌2.06%。

高盛團隊早在去年10月就指出，加稅只會讓股市上升步伐稍微減速，很快就會重新上漲。該行指出，升得最多的股票在短期跌市中可能回吐得最多，帶領股市走出疫情谷底的五大科技股FAANG，即Facebook(Fb)、亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、Netflix及Alphabet。

不過，瑞銀美股策略主管帕克指出，在所有條件相同下，過往每當稅率改變，標指市盈率也會跟着變動，而這次加稅可能導致標指市盈率下降7%，因為加稅會打擊投資意願。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌0.46%、0.13%、0.25%。