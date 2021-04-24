1周10大驚奇：萬物齊漲！包括可樂日用品糧食...股市臨終？

2021年轉眼間已到了4月下旬，回看開年首周，曾提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！或許，目前真的應驗不中，本周又有甚麼訊號？通脹！

【1、萬物齊漲？寶潔計劃上調民生用品售價】

疫情至此，全球不斷泵水，已屆「萬物齊漲」之時？美國消費品公司寶潔(P&G)本周宣布，由於大宗商品價格上漲，正準備調高部分消費產品的售價。

寶潔旗下品牌包括嬰兒用品幫寶適(Pampers)、女性用品Always等。公司指出，由於尿布等產品的生產成本正在攀升，故公司已開始上調嬰兒、女性護理和成人照護種類的產品價格。

寶潔在周二(20日)公布財報時指，加價計劃預計9月生效，可能把價格調高5至9%。該公司行政總裁Jon Moeller表示，公司將「在必要的領域」進行調整，以抵銷特定成本，並計劃聚焦產品創新，以在加價同時，提升消費者實質價值。

寶潔旗下產品加價預期將對零售商造成壓力，同時有關成本亦可能轉嫁給大眾消費者，這反映商品價格上揚和物流問題拉高製造商的成本，通脹壓力對消費者造成的衝擊持續加劇。

【2、萬物齊漲？羊毛價格升至1年高位】

除了日用品外，羊毛在製作衣物上用途廣泛，但今年以來，羊毛價格持續上升，已升至1年以來的高位，主因是中國穩定採購。有分析指，由於日本、歐美等地對於服裝需求尚未復甦，加上主要羊毛生產國澳洲的產能亦在恢復中，短期而言，羊毛價格可能會出現調整局面，但長期來看將會走高。

外媒報道，澳洲佔全球羊毛出口約40%，而中國進口了80%的澳洲羊毛。雖然中國日前對澳洲的大麥、肉類和葡萄酒等產品實施加稅或停止進口等措施，但羊毛沒被影響，保持了正常採購。

據澳洲當地羊毛指標拍賣價格，在4月中旬為每公斤12.91澳元，而在去年9月的時候，這價格是8.58澳元，升幅約50%。據日本毛織公司指，中國採用超細羊毛的內衣和雙面絨外套的需求增加，但數據顯示，工廠逐漸復工，短期來看羊毛價格可能會調整。

澳洲羊毛發展公司(Australian Wool Innovation，AWI)已經2度上調羊毛產量預測，認為去年7月至今年6月的澳洲羊毛產量，可望達到28.7萬噸，原先預測則是27.6萬噸。

【3、萬物齊漲？日本「積木熊」炒至「天價」】

講起漲價，不乏人為因素！中國1990年後出生的世代渴望「一夜暴富」，近年來不僅炒盲盒、炒基金、炒球鞋，如今換成「炒熊」。外媒報道，1隻原產於日本的「積木熊」，原價2,000元人民幣，被炒到3萬元人民幣，限量版的甚至被炒到14.4999萬元人民幣。內媒警告，年輕跟風「炒熊」，到頭來恐面臨被「割韮菜」的命運。

被內地年輕人大肆炒作的是日本玩具公司Medicom Toy於2001年8月推出、名叫Bearbrick的1款木製玩具，又被稱作積木熊或暴力熊，共有6種尺寸，每隻身上印有五彩斑斕的圖畫，四肢還可以任意活動擺放。

積木熊之所以受到追捧，主要因為Medicom Toy與各大品牌、設計師或藝術家合作，推出各款聯名限量產品，部分更在拍賣會上以高價成交，因而令產品成為奢侈潮品。積木熊在中國之所以被炒作，除因名人效應外，還基於產品發售機制的影響。據講，Medicom Toy的積木熊都是以抽籤的形式預售，僅在日本限量發售，東西少，買的人多，價格就會漲得更貴。

報道引述內地網友指，掀起「炒熊」熱潮和物流有關，因疫情下日本的物流已經停了，所以玩家想買到熊，只能從有管道的人手中購買，價格自然上升。此外，很多人買熊，並不是因為喜歡，而是覺得它貴、難買，所以一些非收藏玩家開始加入買熊行列，導致需求愈來愈大。

內地傳媒在某電商平台搜索積木熊，出現了近2,000件商品，價格從100多元人民幣到10萬元人民幣以上不等，其中1款6周年限定版、尺寸72厘米的積木熊，售價高達14.4999萬元人民幣。

近期，不少中國年輕人人已瞄準「炒熊」商機，開始大量收購並擇機高價賣出。有粉絲量數萬的微博博主在網上分享難辨真偽、靠「炒熊」發財的影片，評論區不乏羨慕聲音，一些年輕人受暴利刺激入市，渴望靠「炒熊」發大財。

在朋友圈代購賣積木熊的小範表示，「炒熊」盛行的一大原因是門檻低，既不需要專門知識，也不需要大量本金，幾千元就可上手，運氣好的話，回報率很高。一些人會從代購的「熊販子」處大量囤熊，營造貨品緊缺的表象，然後在電商平台高價賣出；資金充足的玩家可以獲取大量上游貨源，逐步哄抬價格，隨後一些有炒作經驗的黃牛或二手玩家入場，繼續將市場炒熱，層層牟利，最後被收割的往往是小散戶。

同時，一些熱門積木熊也開始有了「山寨版」。為了將假貨洗成正品，一些賣家甚至將內地生產的產品先寄往日本，再寄回國內，以偽裝海外發貨。

【4、萬物齊漲？可樂擬加價 網友話「世界末日」】

除了上述物品外，可樂是不少人的常備飲品，更有不少外國人「當水飲」，故醞釀加價的消息來得相當震撼！可口可樂公司行政總裁James Quincey本周表示，因商品成本上漲，公司擬加價。雖然他沒有明言哪些產品會漲價，但已引起熱議。有粉絲笑言是「世界末日」，更有百事可樂支持者「幸災樂禍」地讚好，笑稱「還好我喝百事」。

Quincey接受美媒訪問時表示，因應商品成本上升，預計明年可能有需要加價，但公司並未透露公司旗下哪些產品會漲價及漲價幅度。外媒指加價雖然可以提高可樂公司的利潤，但受新冠肺炎疫情影響，消費者的購買力大受打擊，此消息無疑加大了消費者的壓力。

報道指，可樂公司投入更多資源生產家用包裝的可樂，吸引因疫情留在家中的消費者，例如疫情期間，可口可樂和競爭對手百事都大力推銷更細罐的可樂，這類產品帶來的平均利潤更高。可口可樂公司公布的第1季度收入超出華爾街預期，公司指3月的需求已回到疫情前水平。

可口可樂公司對上一次加價為2018年，當時公司解釋是受特朗普政府對鋁加徵關稅的影響。

【5、萬物齊漲？俄烏緊張局勢升溫 全球糧價漲勢恐加劇】

不得不提的是，別以為俄羅斯與烏克蘭局勢持續緊張事不關己，會影響糧價！外媒本周報道，俄羅斯計劃對外國軍用船隻和其他「官方」船隻封鎖連接黑海與亞速海的刻赤海峽(Kerch Strait)。荷蘭合作銀行駐雪梨的穀物和油籽市場分析師Dennis Voznesenski指，若這個計劃進一步波及到商業船隻，那麼對烏克蘭來說可能是一個重大問題。

Voznesenski指出，亞速海有2個重要的烏克蘭港口——馬裏烏波爾(Mariupol)和別爾江斯克(Berdyansk)，約佔該國穀物出口能力的5%。最大的風險是衝突蔓延到烏克蘭的其他港口，包括主要出口碼頭所在的西南地區，這種情況下影響將更波及全球。

數據顯示，烏克蘭供應約佔全球小麥出口量的10%，佔大麥出口量的16%，任何中斷都可能影響外溢並導致糧食價格上升。由於產區天氣寒冷以及中國需求上升，目前全球農產品供應趨緊，糧食價格已然在走高。

俄羅斯2014年從烏克蘭吞併克里米亞以來，這地區地緣政治風險一直存在。俄羅斯在俄、烏邊界進行規模最大的軍事集結，更多國家陸續譴責俄羅斯，而且如果對最大的小麥出口國實施制裁，那麼將對食品價格造成巨大影響。

StoneX駐悉尼的亞太區農業副總裁Nick Orssich表示，這可能是今年的一個黑天鵝事件，戰爭在哪裏爆發，會對糧食出口帶來甚麼影響？人們對價格上升愈來愈警惕，從期權波動率就可能看出來。

隨着緊張局勢升溫，4月地區小麥價格上升。自4月6日以來，芝加哥交易的7月黑海小麥期貨已上漲約10%。

【6、萬物齊漲？內地積極「儲糧」 日本亦有隱憂】

事實上，中國缺糧危機自去年浮現，今年中央更首度把糧食產量納入宏觀經濟調控目標，惟針對今年春耕生產的進展，農業農村部直言今年氣象前景不容樂觀，旱澇、極寒、極熱等極端天氣可能較多，日本亦恐爆發能源及糧食供應鏈危機！

不過，農業農村部早有對策，打算從3方面入手，以確保糧食產量穩定在1.3萬億斤以上，甚至以農村作為擴大內需的重要增長點。當局部種植業司副司長劉莉華昨指，要實現全年糧食生產的目標任務，各地需進一步細化具約束性的指標，如落實稻穀小麥最低收購價；強化科技以提高產量，完成一億畂高標準農田的建設任務等；防災、治蟲、減損失，因今年可能出現極端天氣，有發生重大蟲害的態勢。當局已及早制訂防災減災的預算方案，指導各地落實科學抗災的措施，組織開展「蟲口奪糧保豐收」行動，切實減輕氣象災害和病蟲害的損失，確保實現抗災奪豐收。

內地官方的農業展望報告亦大派「定心丸」指，基本糧食是「絕對安全」，並預測今年全國3大主糧的產量都會有增長，其中小麥及水稻總產量會分別達到1.35億噸及2.14億噸，按年增0.6%及1.3%，而玉米產量更可達到2.7億噸；未來10年內地糧食供應保障將更有力等。

不過，從2020年的種植效益來看，玉米的種植效益高於大豆，故農民傾向種植玉米。由於今年中央對糧食生產相當重視，而玉米在保障糧食安全方面有突出的作用，預計今年大豆種植面積將按年下調5.4%至1.4億畝，總產量亦降至1,865萬噸，扭轉兩者過去連續5年增加的局面。

與此同時，內地糧食進口需求依然旺盛。海關總署數據顯示，上月從美國進口的大豆量激增3.2倍至718萬噸，帶動糧食進口量按年激增1.01倍，達到1,271萬噸。不僅如此，大麥及玉米的進口量更分別按年飆2.86倍及5.86倍。

對於豬肉價格連續回落近3個月，當局指，截至上周日止一周，全國集貿市場豬肉價格已降至每公斤為38.96元人民幣，亦比去年最高位回落20.68元人民幣。即使豬肉價在端午節前後或出現一波上漲，但豬肉供應最緊張時期已過去。按目前生產恢復勢頭，料今年6、7月生豬存欄有望恢復到正常年份的水平，約4個月後的每月出欄量也會逐步回復正常。

值得留意是，鑑於台海的局勢持續緊張，外媒本周警告，一旦爆發衝突，恐拖累日本爆發能源及糧食供應鏈危機，事關當地食物自給自足率不滿40%，而佔日本發電量40%的液態天然氣(LNG)，其供應主要自澳洲、南亞與中東經南海進口。倘商船因美中軍事對峙持續6個月而無法自由航行東海與南海，其燃料及糧食等基本物資供應鏈將受干擾，日本經濟勢陷入混亂。

【7、萬物齊漲？傳恐慌性囤積晶片 20倍差價掃貨】

講起萬物齊漲，怎能缺「芯」？中國海關總署數據顯示，3月進口價值359億美元的半導體，金額創單月新高。本周有市場人士表示，半導體行業已出現恐慌性備貨，部分中國企業在全球市場上，正在以最高20倍的價差收購晶片。由於安全庫存已見底，所以目前採購就算不管價格、持續下單，也無法確保所需數量。

消息指出，以一些微控制單元(MCU)的為例，去年為每個8美元，目前狂飆至50美元，是去年6倍以上。現在的行情普遍是漲價8到10倍，所有晶片企業都面臨很大壓力。尤其是中小規模的晶片廠商，包專家設計晶片的公司，由於沒有議價能力，已直接被境外代工廠削單。

芯謀研究首席分析師顧文軍表示，最近有中國設計公司被長期合作的境外代工廠削單，不得已之下，用超高的價格爭取到300片。

恐慌性囤貨的現象不止發生在晶片公司上，在下游終端產品上也出現同類情況，包括手機廠。realme中國區總裁徐起表示，之前手機供應鏈備貨一般大概夠8個月使用，但公司已提前備了整年的數量。

【8、異象！高盛：美股破頂惟VIX回落 恐暴風雨前夕】

通脹拖累金融市場可能是誘因，異象也似乎配合！美股周一(19日)下跌前，俗稱「恐慌指數」的VIX指數處於低位，高盛警告，這現象可能是暴風雨前夕的寧靜。

數據顯示，標指在過去6周漲近10%，VIX指數則被壓低在17點以下，為疫情以來首次。恐慌下降的同時，美股交易量也減少，標指平均交易量佔市值比重為4月以來最低，也是2020年1月以來最低。

高盛指出，類似上述情況於1997年和1998年出現過。值得注意的是，在這種情況發生後不久，市場波動大幅提高。

【9、小心美股可能已見頂！皆因此異象...】

除了高盛外，有專家分析自1926年以來美國股市資料後發現，乘着市場動能而上揚的「高動能股」，並不是與市場平均指數同時見頂，而是提前數周就失去動力。目前此異象正再度顯現。

擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert就此表示，iShares MSCI美國動能因子交易所買賣基金(ETF)首季跌0.2%，相較於標指同時期的6.4%升幅，顯示「動能股」首季回報大落後，亦為該ETF自2013年推出以來最差季度表現。該ETF是追蹤美國動能股的ETF中規模最大。

其他市場迹象也顯示美股氣氛開始轉變。美國銀行全球研究報告指出，上周美國股市資金淨流出52億美元，是去年11月中以來最大，且為2008年至今第5大。美銀指出，散戶一連8周是買家，基金則一連3周賣出。

【10、中美恐打「網絡戰」 隨時意外引爆核戰】

最後，想分享的是，隨着中美之爭白熱化，全球恐會迎來突如其來的「核戰」！美國智庫卡內基國際和平基金會副總裁George Perkovich本周指出，隨着美國與中國在東海、南海、台灣等地的齟齬日深，彼此因小小摩擦而升級成衝突，甚至動用核武的可能性也提高。

然而，當雙方皆試圖透過網絡作戰以在危機中獲取預警與早期優勢，卻又讓「核戰」的風險大大提升。

隨着中國在南海與東海持續推動軍事建設，結合其日益膨脹的自信心、對台灣的軍事恫嚇，讓華府開始思考強化對盟友、夥伴的承諾與軍事權力。然而，任何海上或空中的小小擦撞，都可能導致小規模衝突；此時只要雙方領導人認為不能示弱，必須展現決心與力量，衝突就可能升級，這些導致「意外戰爭」(accidental war)的風險上升。

再者，中國有機會發動網絡戰，以抵銷美國傳統部隊投射至中國周邊地區所產生的不利益；雪上加霜的是，若網絡戰的對象牽涉到美國核武指揮管制系統，會讓問題更惡劣。

中國學者憂美國會透過網絡戰先制摧毀中國核嚇阻能力。相對地，美國則擔憂中國使用網絡攻擊削弱美國核武優勢。

在種種因素交雜下，針對美國與中國核武指管系統的網絡戰，恐觸發激烈的回應並讓傳統武力衝突升級為核戰。Perkovich悲觀地認為，這樣嚴峻的風險無法完全消除。