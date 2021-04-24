致富智庫：世界最幸福國度有幾「快樂」？真正秘訣係...

芬蘭，連續4年被評為「全球最幸福國度」，靠的是甚麼？外地媒體綜合了以下資訊：

【不要太計較 不要人比人】

在芬蘭，人們往往不會有互相比較的競爭壓力。赫爾辛基大學哲學教授Antti Kauppinen說：「人們在社會比較下，往往會表現得很好，這種比較從教育就開始了；但芬蘭人人都有受到良好教育的機會，收入和財富差異相對較小。」

居住在赫爾辛基郊區的奧地利建築師David Pfister認為，芬蘭人是知足的，但很難說是否真的快樂。其妻子說：「生了小孩使我們生活更幸福了。」

49歲的當地居民Janne Berliini表示，確實過得幾高興，「我有工作，生活基礎都在軌道上。」

【懂謙卑 得快樂】

于韋斯屈萊大學語言學教授Sari Poyhonen認為，芬蘭人在收穫超出期待的成果時，通常會展示出謙卑態度，寧願自嘲而不會吹水。因此，她說，芬蘭人是保持幸福秘訣的專家。

除了芬蘭外，排名首10位的「最快樂國家」都在歐洲，包括冰島、挪威、瑞典及丹麥等其他4個北歐國家，與排名第14位的美國相比，他們抱着不同的政治哲學。

【非完美國度 「平淡」取勝】

回看芬蘭遠非完美的國度，失業率達8.1%，比歐盟的平均失業率7.5%還高。不過，芬蘭也確實有很多值得學習之處：該國公立學校教育重視的不是競爭，而是合作與遊戲，大學是由政府支付學費，教育品質被視為全球第一。芬蘭的全民醫療保健系統也相當優質，是掌控疫情最佳的歐洲國家之一；防疫專家認為，這是因為芬蘭人對政府有着高度信任，也幾乎沒有抵制政府的限制活動措施。

芬蘭第一大報《赫爾辛基日報》國際新聞記者Heikki Aittokoski表示，去過英國、不丹、哥斯大黎加、丹麥和美國等國家研究「何謂幸福」之後，獲得了意想不到的收穫。他之前認為理所當然的芬蘭平淡生活，原來是那麼可貴。例如芬蘭人的彼此信任，每天早上，在赫爾辛基很常見到7歲以下的孩子背着背包獨自走路上學，孩子與家長們自覺超級安全。這些日常小事體現了芬蘭人的幸福，「我們確實做對了一些事情。」

【快樂在乎你怎看「幸運」】

說起「平淡」，誠然，或許有人會埋怨，鬼叫自己出身貧窮，不像他人「含金鎖匙」出世，一開始就「欠運」！其實，你有否想過，正如芬蘭人，「幸運」是可以煉成的！這才是快樂的真正鎖匙。

外國就有研究人員就「幸運」做了一個長達5年的研究報告，結果顯示，原來富人與窮人只有一個差別，就是富人相信「幸運」是可創造出來，它與「運氣」不同；窮人則覺得「幸運」等同「運氣」。究竟「幸運」及「運氣」有何差別呢？

========

●《當幸運來敲門》

首先，讓我們先來認識一本書，名叫《當幸運來敲門》(Good Luck)，作者是Fernando Trias de Bes。這是一本很簡單易讀的書，公共圖書館亦有得借閱。這本書正正是以一個簡短的故事，道出「幸運」和「運氣」的分別。

書中講述有2位騎士，一位是黑騎士；一位是白騎士，它們肩負起使命，要去森林尋找罕見的「幸運四葉草」。

由於黑騎士是一位急功近利、做事缺乏熱情、只求回報而不願付出的人，他進入森林後，問了不少人也找不到「幸運四葉草」，就放棄了，因他覺得自己「無運」，不會找到。

白騎士則相反，是一位願意共贏、重視努力、專注的人。他進入森林後，就鍥而不捨地查問，結果找到了所需的泥土、水源、陽光，但「幸運四葉草」在哪兒呢？最初確實是甚麼也沒有，但他沒有放棄，繼續堅持發掘，結果「幸運」來敲門了，原來「幸運四葉草」是野生的，有了所需的泥土、水源、陽光，之後就能種出來。

故事帶出的道理就是：「運氣不會持久，因它不屬於你；幸運則可以由個人創造，歷久而不衰。」這就是「幸運」和「運氣」的分別，亦是有錢人對「幸運」的定義。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

●富人信「幸運」 窮人信「運氣」

若有時間，不妨細讀《當幸運來敲門》一書。話說回頭，5年的研究就是根據以上的「幸運」定義進行，結果顯示，41%的白手興家富豪是出身貧窮，一開始就「輸在起跑線」，但他們相信可創造「幸運」。

與此同時，包括白手興家富豪在內的87%富豪也有共同特徵，就是能創造「幸運」，即相信自己能種出「幸運四葉草」。

那麼，泥土、陽光、水源是甚麼？研究顯示，「幸運」是這樣煉成的：

1、他們擁有負責任的父母；

2、父母會教授良好的習慣；

3、父母會讓孩子相信成功是有可能；

4、父母會讓孩子學懂做家務、功課、自學；

5、他們會有一個甚至更多的學習標樣，例如恩師、學長等；

6、他們酷愛閱讀，終身學習；

7、他們人緣甚佳，有很多朋友；

8、他們辛勤工作；

9、他們有紀律；

10、他們愛儲蓄；

11、他們不怕承受風險；

12、他們很想致富；

13、他們敢追尋夢想；

14、他們會訂立目標；

15、他們喜愛運動。

覺得以上15點太多？研究顯示，若想致富，最少不要做以下的事：

1、明知有壞習慣而不想改變；

2、不能持之以恒每天閱讀，令職場或創業知識匱乏；

3、認為自己不能成功；

4、不斷入不敷支。

你應該要做到：

1、節衣縮食及保守地分散投資；

2、肯追尋夢想，能致富的機會將暴增最少10倍；

3、為夢想而訂立目標；

4、能盡其所能為其他人增值，他們一定會幫到你。

以上就是富人的「幸運」，「幸運」是可以磨鍊出來的；不需磨鍊的只是「運氣」，而好運氣是不持久的。這就是「幸運」及「運氣」的差距。