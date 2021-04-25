陳樂怡：短線投資策略可留意旅遊及消費股
2021年04月25日 08:00
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環球疫情再有反彈迹象，尤其是新興國家確診個案高速上升，引發投資者對經濟復甦的疑慮；加上，港股企業配股集資活動增加，吸走部分市場流動性，大市難有突破，主要阻力位在50天線(29,177點)。企業進入季績發布期，投資者炒股不炒市。策略上，短線宜留意五一長假期的主題，如旅遊及消費。
國家統計局早前公布，3月社會消費品零售總額按年增長34.2%，勝預期。相信隨着中國疫情穩定，居民出行意願將明顯提升，服務消費未來復甦空間更大。3月餐飲收入、金銀珠寶及服裝分別按年增加91.6%、83.2%及69.1%，表現突出。相關板塊龍頭股值得留意。市場對於體育用品板塊熱情不減，建議關注估值吸引的滔搏(06110)。金飾股周大福(01929)中國首季同店銷售強勁反彈，宜趁低吸納。啤酒股繼續受惠旺季因素，加上夜場、食肆銷售渠道復甦，股價穩步上揚，投資者可伺機買入。
長汽(02333)受累原料成本上漲，低毛利的新能源汽車銷售貢獻增加，晶片短缺拖低產能使用率，導致首季盈利低於預期。市場其後調低長汽未來盈利預測及評級，股價績後急插。
由於首季大宗商品市場急漲，而晶片短缺至少到第3季才有望紓緩，市場對於盈利的憂慮，短期將繼續困擾汽車板塊。多間車企如比亞迪(01211)、廣汽(02238)將於月底公布季績，預計其他車企亦會受到不同程度的影響，投資者暫宜對車股採取觀望態度。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)