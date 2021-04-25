陳樂怡：短線投資策略可留意旅遊及消費股

環球疫情再有反彈迹象，尤其是新興國家確診個案高速上升，引發投資者對經濟復甦的疑慮；加上，港股企業配股集資活動增加，吸走部分市場流動性，大市難有突破，主要阻力位在50天線(29,177點)。企業進入季績發布期，投資者炒股不炒市。策略上，短線宜留意五一長假期的主題，如旅遊及消費。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)