鄺紫珊：憧憬疫後復甦　消費股看高一線

疫情期間加速全球新消費形態類股的增長，預期疫後升勢仍持續。當有關行業透過大量引入新科技，並創造新消費營運模式時，全球企業將加速雲端化所帶動的新消費形態，預期相關消費供應鏈可持續受惠。

美國新冠肺炎疫苗大規模接種，可帶動各項經濟活動復甦的速度，其中受疫情影響而之前關閉的電影院及主題公園等也陸續恢復營業，包括美國加州環球影城及加州迪士尼樂園也開始重啟營運。另外，加州政府擬設下6月15日為解除多項防疫管制的目標，可見美國當地對經濟活動全面重啟有相當大的信心。

經濟活動重啟，現階段特別看好與經濟高聯動性的循環消費類股及媒體娛樂的產業，當中與網絡消費題材的旅遊服務業，以及數位支付的科技產業也是值得看俏的消費性題材投資標的。

社交距離措施加快電子商貿的發展，也推動更多消費者增加對電子商貿平台的使用。在疫情期間，社交距離措施推動食品及消費品的電子商貿的需求較以往疫情上升2至3倍，其中最受惠的為大型電商平台及餐飲與餐飲配送企業。

另外，中國首季經濟增長的年增率接近20%，相較去年同期大幅上升，當地投行預計今年中國GDP實際增長有望達9%，在全球經濟增長率可望名列前茅。隨着經濟增長上升，中國民眾收入也可望進一步提高，這將有利刺激本地的消費行業。

今年國內政策將持續是經濟高品質發展方向，擴大內需及積極釋放消費潛力仍是未來的發展亮點。若消費類股有調整時，可考慮趁低優先布局，尤其是具高增長的消費龍頭股份。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊