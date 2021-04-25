陳政深：雷蛇基本因素佳　可長線分注收集

港股氣氛有所改善，恒指上周總算可收於29,000點之上，而儘管整體成交未有明顯增加，但中小價股的參與度卻見提高。此外，港股已連續6個交易日錄得港股通資金淨流入，而早前港匯走弱的情況亦有所扭轉。技術上，恒指仍未收復位處29,100點的50天線，後向仍趨於樂觀。

另外，包括遊戲支付Razer Gold及金融科技在內服務，是公司一個快速增長的業務，去年收入增長近67%，至1.28億美元，毛利率達43.8%。由於公司金融科技主要是為商戶提供支付服務，雖然去年底未有投得新加坡虛擬銀行牌照，對此業務的發展未見負面。

公司的財務狀況相當理想，目前處於淨現金狀態，去年亦錄得1.53億元的正現金流，屬行業內少見。從雷蛇的業績可見，經過年多的疫情，遊戲及在家工作的需求持續上升，市場有不俗發展空間。

走勢上，雷蛇自3月下旬啟動升勢，1個月左右已累升26%左右，且基本上沿10天線上行，而10天線亦都重上50天線之上，出現技術上的小黃金交叉。參考往績，股份去年9月及今年1月，同樣曾出現小黃金交叉，前者由1.6港元升至2.8元，後者由2.6元升至3.36元，升幅分別有75%及38%，伴隨前述不俗的經營情況及發展憧憬，公司短至中線應有條件上望前高位3.3元。惟近日見成交有所回落，投資者可在現水平分注收集，並以100天線(現約2.4元)為止蝕參考。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）