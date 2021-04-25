申萬宏源：中美基建投資癥結各異

基建對於中國經濟的影響在於促進人員流動和需求加速釋放，進而拉動製造業供給。

疫情之後的完整恢復年，美國政府罕見祭出類似2009年中國「四萬億」的基建投資計劃以提振中期經濟復甦的強度；而中國卻明確提出對政府部門槓桿率有所壓降的全年目標，更着重於經濟恢復階段的結構優化和可持續性。與2008年全球金融危機後的復甦期相比，中美兩國的經濟計劃似乎經歷了一個輪迴互換的過程。

美國今次的基建投資計劃，有以下特點：1）與上世紀大蕭條時期羅斯福刺激計劃的一個根本性不同在於，當時的基建投資屬於主動刺激內需的思路，而當前美國的基礎設施現狀，在經歷了半個世紀的投資下滑之後，正在推升美國的製造業生產和運輸成本，已經開始成為製造業升級之路上的阻礙。

2）而過度的貨幣財政刺激，不但效果微弱，而且擠壓政府債務空間。貨幣政策對實體經濟幾近失效，又倒逼更大規模、更加簡單直接的補貼為主的財政刺激工具的濫用，不但大幅壓縮了美國政府可用的財政空間，甚至導致進一步扭曲和擠出生產的副作用。

3）美國政府能夠想到的最接近美國製造業問題本質的解決方案，就是通過政府投資能夠較大程度干預的基礎設施建設，來部分降低製造業的生產和運輸成本，以此增加製造業韌性，試圖根本性扭轉製造業長期趨勢性弱化的不利局面。

4）由於財政空間受限，拜登只能選擇加稅以覆蓋基建計劃的支出。但協調全球主要國家共同加稅很難促進美國企業產能回流，甚至可能打擊美國製造業企業研發的積極性，引致供給收縮。

5）雖然拜登選擇向企業而非居民加稅，看似影響的主要是邊際消費傾向較低的高收入人群，但也將通過資產價格間接影響到居民當下的消費需求。

至於中國，恢復期政府去槓桿，會抑制基建投資嗎？可由以往思路入作出推敲：1）不走「四萬億」老路，「雙循環」元年製造業供需循環是關鍵。在全球金融危機之後，外需漸弱，中國轉向依靠基建和地產投資拉動經濟增長的模式。而在這種經濟發展模式下，宏觀槓桿率加速上行，宏觀金融風險快速積累。中國經濟增長模式已經進入「第三次轉型」階段，需逐步釋放內需消費潛力，才有望拉動製造業再度升級，獲得可持續的、高質量的相對較高增長。

2）「資管新規」之後，2018年後基建投資增速和政府槓桿率上行幅度出現大幅背離，政府主動通過增加顯性債務的方式，幫助地方政府騰挪土地收入，化解隱性債務風險。

3）「雙循環」鼓勵高效率基建，恰恰不需要政府債務支持。廣義政府債務中，隱性債務佔到1/4以上，是地方政府債務的主要風險點。而政府隱性債務集中在現金流缺乏的基建領域，主要是公益性項目和需求較低的基建項目。現階段，中國基建水平高於製造業發展水平，基建對於中國經濟的影響在於促進人員流動和需求加速釋放，進而拉動製造業供給，而這部分需求旺盛的、能產生收益的項目恰恰不需要政府債務的支持。

4）政府去槓桿的可能路徑：基建結構優化，或置換存量債務。通過調整地區間基建投資的結構來實現政府去槓桿。東中西部基建投資增速從結構扭曲到結構優化。政府可能「回頭看」，處置地方政府之前留有的存量債務，即地方政府置換債。即使對表內債務進行償還，但在一般公共預算支出的回暖以及地方融資平台具有正常項目現金流的部分融資增長都將對基建投資形成一定的支撐，預計增速穩定在5.3%左右。

5）中國基建的「不可能三角」以及與「雙循環」的契合。這種壓降政府槓桿率的方式實際上是在中國基建的「不可能三角」之間做出了選擇。捨棄低效率基建，而對有需求的、高效的基建持續呵護，同時在未來或將對居民進行減稅以增收、促消費，避免政府宏觀槓桿率的上行，是當下中國在「不可能三角」中做出的選擇，而這與「雙循環」促進內地需求、進而拉動「製造業高級化」的目標是相互契合的。

而從信用端對基建投資影響來看，以「保持宏觀槓桿率基本穩定」為目標的中性貨幣政策本身就意味着，信用增量和名義GDP的相對比例是穩定的，這意味着基建地產對經濟的拉動固定在當前模式中，而不是進一步的壓降，這本身就是對基建融資的支持，特別是通過金融體系直接提供支持。

申萬宏源