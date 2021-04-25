陳鳳珠：港股維持區間上落格局

港股仍未能成功挑戰50天線29,200點水平，大市繼續欠缺方向，由於企業陸續宣布配股集資，市場憂慮出現配股潮，且企業正處於季度業績期，因此投資者持審慎態度。另外，內地繼續維持市場的資金流動性穩定，未有太多資金流入股市，相信短線恒生指數將持續於100天線28,400點至50天線29,200點之間上落。

人民銀行表示經過集中整治不規範的同業、理財及表外業務，影子銀行規模已縮減，並已全面整頓金融秩序，在營P2P網貸機構全部停業，且嚴厲打擊非法集資等非法金融活動。人行亦規範商業銀行第三方互聯網平台存款業務，預期金融行業已得到有效治理，相信未來銀行業的發展會更為穩健。同時，銀保監表示，內地銀行每年處置約兩萬至3萬億元人民幣的不良貸款，2018年、2019年、2020年分別處置2.4萬億、2.5萬億、3.02萬億元人民幣的不良資產，相信今年經濟恢復增長，內銀的資產質素將顯著改善。

除此之外，人行正考慮擴大數碼人民幣的試點，將會在更多場景及城市進行試點，預計明年舉辦的北京冬奧期間可開放數碼人民幣予國際用戶使用。數碼人民幣由人民銀行集中發行，以國家信用為擔保，為法定貨幣，與加密貨幣不同，加密貨幣設有發行上限，亦不是法定貨幣，只為虛擬商品，且價格波幅大。其中「可控匿名」為數碼人民幣的重要特色，除可保障公眾交易外，亦可防控及打擊洗錢、逃稅等違法行為。預期人行短期內將會擴大數碼人民幣的試點項目範圍，進一步完善基礎設施，提升系統安全性及可靠性。

目前內地主要推進數碼人民幣於境內使用，但若條件成熟且市場有需要時，可實現數碼人民幣進行跨境交易，而跨境使用最終和人民幣國際化步伐有關。相信數碼人民幣主要用於小額零售交易，不會破壞全球金融體系，且隨着內地的經濟及貿易發展於全球的重要性提升，人民幣的國際使用將會增加。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)