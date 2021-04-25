廣東發布「十四五」規劃綱要　健全現代金融市場體系

廣東省發布「十四五」規劃綱要，提出健全現代金融市場體系。其中包括高標準建設廣州期貨交易所，打造完整期貨產業鏈，完善期現貨聯動的期貨交易市場體系，建設期貨交割庫，提升重要大宗商品的價格影響力。

另外，構建多層次保險市場格局，推廣粵港澳大灣區專屬保險產品，到2025年，保費收入達到8,000億元人民幣。

支持深圳證券交易所建設優質創新資本中心和世界一流證券交易所，設立粵港澳大灣區債券發行平台，穩步擴大債券市場規模，豐富債券市場品種，打造科技創新企業直接融資高地，建立連接技術市場與資本市場的全國性綜合服務平台。

加強港交所與深交所、廣州期貨交易所合作，促進與港澳金融市場互聯互通和金融(基金)產品互認。擴大金融雙向開放，深入推進「深港通」、「債券通」及「理財通」，積極探索「保險通」，構建多層次、廣覆蓋、深融合的跨境金融聯通體系。

支持區域性股權市場建設非上市證券集中託管平台，探索開展股權投資和創業投資份額轉讓試點。完善私募基金募集、投資、管理、退出機制，優化私募基金發展環境。

完善現代金融機構體系。推動證券、基金、期貨、財富管理機構規範發展。通過申請新的金融牌照或整合已有金融牌照，發展符合監管要求的金融控股集團。規範發展小額貸款公司、融資擔保公司等地方金融組織。