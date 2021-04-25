曜熊理財：亞洲基金再受疫情衝擊

道指與標普500指數均創歷史新高，兩者今年迄今的漲幅都在10%以上。美股第一季財報持續強勁。但在今年美股大漲並屢創新高後，企業財報之後需要達到更高的標準，才足以推動股市繼續上漲。

近期，亞洲股市又重燃對新冠疫情是否捲土重來的擔憂。原本有望受惠於全球經濟的加速復甦，但受到日本及印度病例急增的衝擊，自3月初以來的亞洲股市表現一直不如全球其他市場。

世界衞生組織表示，除歐洲外，全球其他所有地區的新冠感染病例數都在上升，上周病例數增長最多的地區是亞洲，印度首當其衝，4月19日單日確診病例超過27萬宗。

美國國務院在聲明中稱，短期內會將全球80%的國家列入最高級別的旅行警示，即「第四級別」，呼籲民眾不要前往。這是根據美國疾病控制及預防中心對各國衞生情況評估而頒布的旅行建議。

日本準備宣布大阪和東京進入緊急狀態，變種病毒導致確診病例數量再度飆升。印度則正面臨着第二波新冠疫情的衝擊。MSCI亞太指數已經跌破了自去年9月以來一直保持的相對上升趨勢，自3月初以來跑輸MSCI發達國家市場指數5%。

市場可能低估了印度出現的變種病毒對其他亞洲經濟體的影響，再加上最新的美國旅行警示，這都顯示亞洲經濟遠未走上明確的復甦之路，亞洲基金再受到疫情衝擊，亞太地區的股市情況並不樂觀。

曜熊理財策略董事 馬煒喬