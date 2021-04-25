中信証券：內地鋼鐵業供需勢失衡
2021年04月25日 11:30
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我們繼續維持2021年是中國鋼鐵行業大年的判斷。需求端在整體宏觀經濟復甦的驅動下不斷恢復，製造業海內外共振上行主線明晰。供應端、碳中和、碳達峰的大背景約束有望帶來產量超預期收縮，我們判斷鋼鐵行業將出現明顯供需缺口，行業利潤中樞將顯著提升。考慮到需求的高景氣度以及壓縮產量的結構差異，當前時點我們仍然堅定推薦板材行業的龍頭標的，持續重點推薦寶鋼股份(SH.600019)、南鋼股份(SH.600282)，建議關注華菱鋼鐵(SZ.000932)、新鋼股份(SH.600782)、馬鋼股份(00323)、鞍鋼股份(00347)。
全球寬鬆預期預計持續，鋼鐵行業有望出現明顯供需缺口。實體經濟的恢復是推動全球資產配置的最核心要素。全球經濟的復甦的重大背景是全球寬鬆預期能夠持續，有望形成預期資產和實體經濟共振的良好局面，料大宗商品的價格在此階段向上動力更強。2021年預計工業品補庫存疊加製造業採購經理指數(PMI)回升，將帶來鋼鐵下游製造業復甦明顯，而發改委及工信部對全年粗鋼產量負增長的指引態度堅決，2021年鋼鐵行業有望出現巨大供需缺口，甚至可能超越2017年。
壓產量、強需求、原料讓利三重共振，繼續看好板材行業標的表現。供應端方面，長流程煉鋼的碳排放高於短流程，壓減長流程煉鋼總量料將成為壓減碳排放的重要手段。板材基本由長流程工藝生產，故預計供應端相較長材而言會更緊缺。需求端方面，預計今年製造業內需外需仍將共振上行，製造業訂單飽滿也直接帶來了板材價格中樞上行。
產業鏈的維度中，當前原料端庫存仍處於偏低水平，也佔據了產業鏈中絕大部分利潤。隨着原料供應端持續恢復，疊加年內成材端產量壓減，預計全年維度原料緊缺問題將逐步緩解，成材利潤有望增厚。
風險因素方面，或面對海外需求復甦不及預期，供應端超預期釋放。
中信証券