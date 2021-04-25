龔成：你值幾錢？原來有得計…

大家都知道，人其實是無價，無法以金錢衡量其價值，但若要在無辦法中找辦法，就只有以經濟價值去衡量，即是這人在往後能創造出多少錢，這就成了計算的方法。

● 你的「賺錢」能力

其實這亦是人壽保險的原理，人命無價，唯有假設一個情況，當家庭失去了這成員後，經濟上怎樣去填補這個損失，這就是計算的方向。現時的收入情況，加上將來加薪金的幅度，再扣除通脹因素，將這數相加就成了經濟價值的總和。

在職場上，你的薪金間接反映你在市場上值多少錢，若果認為自己薪金低，就要想方法提升自己的市場價值。若你認為老闆給你的薪金偏低，那就要轉工到合理水平的公司，若你不想轉工或已無法轉工，那麼薪金低水的原因，正是反映老闆睇死你不敢轉工或無法轉工的原因，這弱點創造出「負價值」。

因此，要創造自己的經濟價值，除了做生意投資等方法外，對一般人來說，最重要說是找到市場價值，注意，這不單單是在自己公司的價值，更是市場的價值。太多人以為自己很有價值，但這可能只局限於那公司，若不幸裁員或公司倒閉，就會令自己以為有的價值消失，影響可以很大，因此要關注的，一定是市場價值，亦即是你在市場上值多少錢。

● 經濟價值取決於市場

即是對一般人來說，經濟價值往往取決於市場價值，而這個價值會基於能力、經驗、供求等。這些能力經驗要是市場通用的，而非原公司獨有的，例如在前公司擁多年操作某系統的經驗，但這系統其實一早已被市場淘汰，當你離開公司到市場後，低價值便會現形。

另外，市場供求亦是重要因素，當你以為自己很有能力，在全公司只有你一人可以做到這崗位時，可能有一天會發現，市場上有大量廉價的畢業生，與你爭同一職位時，這是你將發現自己的經濟價值，並不如想像般高。因此，尋找一些市場較少競爭的職位，又或將自己提升到市場較難取代，都是保障自己的方法。

同時，要提升自己的經濟價值，就要令自己往後的收入持續增長，故要處於不會貶值的職位，例如在不斷工作中，能吸收有市場價值的技巧，能獲取有市場價值的經驗。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)