華爾街對人造肉胃口轉淡　Impossible Foods難取高估值

美國人造素肉初創公司Impossible Foods計劃上市，估值目標訂在100億美元(約780億港元)，但在華爾街對植物肉產業的「胃口」轉淡之際，一些投資者及分析員質疑上述目標是否太「離地」。

Impossible Foods上市估值被潑冷水不無道理。原因另一家無論在規模及營運都較出色的人造肉公司Beyond Meat，其市值已由高峰時的140億美元，下滑至目前的85億美元，更顯得Impossible Foods的「百億估值」水份過高。況且有多家券商認為，Beyond Meat自2019年9月上市以來，市值已膨脹4.2倍，現在看來顯然是「過熱了」。市場對行業前景睇法由進取轉為保守，都不利Impossible Foods上市估值。

有創投公司CEO直言，在Beyond Meat市值僅85億美元的情況下，聽到Impossible Foods的100億美元的估值，第一個反應是：「這估值是外太空飛來的嗎？」據悉，連一些Impossible Foods現有投資者都建議，公司上市估值應該訂得低於Beyond Meat才符合現實。

另一個窒礙Impossible Foods取得高估值的因素，是人造肉不單只未發展成潮流，增長更顯著放緩。根據市場調查資料，生鮮與煮熟的植物製替代肉品在零售渠道銷售量，去年第3季增長率達32.6%，但今年第1季成長率已急跌至只有1%。

在此情況下，投資者下注食品股時，或寧願重投估值相對低的傳統食品公司。以Beyond Meat為例，去年營業額只有4.07億美元，股份市盈率近21倍。相較下，老牌食品公司家樂氏(Kellogg)去年營業額137.8億美元，市盈率僅1.6倍；卡夫亨氏(Kraft Heinz)去年營業額261.9億美元，市盈率亦只有1.9倍。

若以Impossible Foods跟Beyond Meat相比就又更不如。業界估計Impossible Foods在人造肉市場市佔率不到4%，Beyond Meat則有25%。Impossible Foods因為使用基因改造酵母，現在還沒能拿到歐盟與中國內地的出售許可。