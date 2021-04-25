遊客絕迹找換店難捱！4核心區半年內26間執笠

受到疫情的打擊，中港一直未能恢復通關，旅客大幅減少下，主要依賴遊客生意的找換店，近月也不時錄得棄租個案。美聯工商舖資料研究部資料顯示，近半年於四核心區，因找換店離場而令舖位丟空的個案，合共錄得26宗，大多涉及面積細小的「迷你舖」。

該行資料顯示，上述棄租個案中，以旺角區為主，期內錄得13宗。若以面積劃分，則以面積100多至500方呎以內的「迷你舖」為主。其中，原由港豐找換店以9.1萬港元租用的旺角西洋菜南街180號地舖，面積約260方呎，多月前落實棄租遷出，即使業主降低叫價，舖位至今仍未錄得新租客進駐。

此外，原由新興找換匯款租用的旺角彌敦道737至741C號地下，面積約700方呎，早前也錄棄租，現時放租價較舊租略低。

美聯旺舖董事盧展豪表示，受到疫情影響，訪港旅客跌至接近零，部分找換店幾天的生意額更合共只有數百港元，因此決定棄租離場，若部分分店未能即時遷出，亦選擇關閉分行不營業，以節省工資及「燈油火蠟」等開支。

他指出，經營找換店對於舖位的要求較其他行業為低，面積一般為100餘方呎至數百方呎不等，大多屬面積較細的「迷你舖」，同時亦未必設有來去水位，但基於上述特性，業主難以覓得新租客代替，預期找換店要待恢復通關後，才會重新進駐，因此短期內該類「迷你舖」的丟空情況仍難有改善。