西澳洲珀斯封城3日　皇冠旗下賭場跟隨停業

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷！該公司日前公布，由於西澳省最大城市珀斯防疫需要，城區封城3日，公司於該城市的博彩業務、餐飲、宴會、會展業務於今年4月23日至26日暫停營業，只維持外賣和有限度的酒店服務。公司稱，會與有關當局保持密切聯繫，以跟隨政府的新冠肺炎防疫措施。

事實上，皇冠的賭場多次受制於新冠肺炎疫情而被迫停業，盈利表現受挫。公司於2月時公布的上半財政年度業績差劣，於截至去年12月底止的6個月錄得股東應佔稅後淨虧損1.209億澳元(約7.29億港元)，按年由盈轉虧，每股基本虧損達17.85澳仙，不派中期息。

業績公告顯示，該公司期內又錄得收益按年大跌62.06%至5.81億澳元，當中主要營業場地皇冠墨爾本收益按年勁挫91.9%至9,150萬澳元，經營虧損達1.76億澳元，按年盈轉虧；該場地還錄得貴賓博彩收入由2019年同期的2.39億澳元變為負190萬澳元，中場收入則按年暴瀉91.5%至5,370萬澳元。

此外，皇冠此前因涉嫌洗錢等問題，已不能如期於去年12月啟動其悉尼賭牌，而調查指出帕克可能涉及其中，故當局已建議皇冠要減低帕克對公司的影響力。

皇冠的監管風波源於2016年時，有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱疊碼仔或涉嫌販毒。

雖然公司多名高層相繼辭任，但維多利亞省和西澳省監管當局先後成立皇家委員會，去分別調查皇冠是否適合繼續持有墨爾本和珀斯的賭牌。